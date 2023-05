Otwarcie salonu kosmetycznego w ramach programu Dr Irena Eris Beauty Partner

W otwarciu salonu udział wzięli pani dr Irena Eris, właściciele hotelu Pani Małgorzata i Andrzej Wuczyńscy oraz licznie zgromadzone gwiazdy m.in. Katarzyna Klich, Aleksandra Kwaśniewska, Maria Niklińska, Dorota Szelągowska i Magdalena Steczkowska. Dr Irena Eris Beauty Partner to nowoczesny salon kosmetyczny znajdujący się w Poziom 511 Design Hotel & Spa.

– Dr Irena Eris Beauty Partner to nowy projekt skierowany do hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych chcących stworzyć idealne SPA. Hotel powinien znajdować się w malowniczych rejonach Polski. Placówka powinna oferować luksusowy wypoczynek w ekskluzywnym stylu, posiadać nowoczesne zaplecze, a także najwyższą jakość usług, opartą na wiedzy i doświadczeniu personelu. Wszystkie nasze wymagania spełniał hotel Poziom 511 dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę – mówiła Jolanta Łapińska, dyrektor zarządzająca spółką Kosmetyczne Instytuty. Beauty Partner posiada ofertę zabiegową porównywalną do Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris, ale dopasowaną do potrzeb klientów hotelowych jak również możliwości lokalowych. Jednak poziom wykonywanych zabiegów i standard obsługi klienta jest taki, jaki staramy się utrzymać w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris – dodała.

– To nowy etap w naszej działalności. Rozpoczynamy współpracę z hotelami, do czego przygotowywaliśmy się bardzo starannie. Nasze logo pojawia się w miejscach, które uważamy, że są tego warte – podkreśliła dr Irena Eris. Pod tym logo kryje się profesjonalna obsługa kosmetyczna i mnóstwo zabiegów, które są dopasowane indywidualnie do potrzeb skóry. Każda z nas ma inne problemy, więc staramy się wyjść naprzeciw tym potrzebom. Dlatego zawsze obowiązuje u nas diagnoza skóry – dodaje Irena Eris.

Proponujemy pełną gamę zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało oraz masaże. Wykonanie każdego zabiegu poprzedzone jest wywiadem kosmetycznym i diagnozą skóry, co pozwala dokładnie ocenić jej indywidualne potrzeby. Program autorskich zabiegów wykonywanych w Beauty Partner został stworzony na bazie preparatów Dr Irena Eris Prosystem, gwarantuje indywidualne podejście do różnorodnych potrzeb każdego rodzaju skóry. W zabiegach wykorzystano trendy nowoczesnej kosmetologii a ich skuteczność potwierdza współpraca z Centrum Naukowo Badawczym Dr Irena Eris na każdym etapie tworzenia zabiegów.

Dodatkowym atutem tego miejsca jest luksusowy VIP room SPA – kilkuosobowy gabinet wyposażony w wygodne łóżka, fotele do masażu, podgrzewane leżaki oraz siedzące wanny. Znajduje się tu także specjalnie urządzona przestrzeń – miejsce relaksu, gdzie można wyciszyć się przy filiżance świeżo zaparzonej zielonej herbaty.

Przedłużeniem i wzmocnieniem efektów zabiegów jest program przeznaczony do profesjonalnej pielęgnacji domowej. Dr Irena Eris Prosystem Home Care to kosmetyki dobierane do biologicznego a nie metrykalnego wieku skóry. Produkty dostępne są na receptę wypisywaną po diagnozie skóry przez kosmetyczkę.

Kosmetyki Dr Irena Eris Body Fiesta dostępne są bez indywidualnej diagnozy skóry i bez recepty. Body Fiesta to ekskluzywne kosmetyki do pielęgnacji ciała, które łączy zmysłową przyjemność stosowania ze skutecznością działania. Produkty wyróżniają się delikatnymi konsystencjami, zmysłowymi i apetycznymi zapachami.

Źródło: materiały prasowe Eris Media/mn

