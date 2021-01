fot. Adobe Stock

Spis treści:

Kac, potocznie zwany syndromem dnia następnego, to złe samopoczucie pojawiające się po kilku godzinach od wypicia zbyt dużej ilości alkoholu. Spowodowany jest działaniem etanolu zawartego w napojach alkoholowych. Związek ten wchłania się bardzo szybko przez układ pokarmowy do krwi, osiągając maksymalne stężenie po 0,5-3 godzin od wypicia. Jeśli odczuwamy dolegliwości po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu, np. po 1 kieliszku wina bardzo boli głowa, to może być nietolerancja alkoholu, a nie popularny kac.

Objawy kaca to przede wszystkim ból głowy, ale nie tylko. Na jego obecność wskazuje szereg objawów. Do najbardziej typowych dolegliwości, które towarzyszą kacowi, należą:

ból głowy,

mdłości i wymioty,

światłowstręt,

biegunka,

ból brzucha,

wzmożone pragnienie,

rozdrażnienie, spadek nastroju,

nadmierny apetyt lub jego brak,

nadwrażliwość na hałas,

potliwość,

bezsenność,

osłabienie.

Aby zmniejszyć objawy kaca, warto podjąć odpowiednie kroki jeszcze przed zakrapianą imprezą. Oto co warto zrobić:

najedz się przed wyjściem na imprezę: alkohol nie wchłonie się tak szybko, jeśli nie zaczniesz pić na pusty żołądek,

na imprezę: alkohol nie wchłonie się tak szybko, jeśli nie zaczniesz pić na pusty żołądek, nie pal papierosów : nasilają negatywne skutki picia alkoholu i odwrotnie - alkohol pogłębia niekorzystne działanie nikotyny na organizm,

: nasilają negatywne skutki picia alkoholu i odwrotnie - alkohol pogłębia niekorzystne działanie nikotyny na organizm, wypocznij, wyśpij się , nie przesadzaj z alkoholem, jeśli nie jesteś w dobrej formie,

, nie przesadzaj z alkoholem, jeśli nie jesteś w dobrej formie, pij sok pomarańczowy (to dobre źródło witaminy C),

pij dużo wody.

Jeśli nie chcesz, by dopadł cię ból głowy po wypiciu alkoholu, nigdy nie pij na pusty żołądek. Staraj się zjeść pożywny posiłek.

Większość alkoholu jest metabolizowana w komórkach wątroby (hepatocytach). Wątroba ma ograniczone możliwości wydalania alkoholu, dlatego nie warto utrudniać jej pracy.

Kiedy już pijesz alkohol, "pij z głową". Kac z reguły nie pojawia się po symbolicznym drinku czy 2 lampkach wina.

nie pij toastu jednego za drugim , w ten sposób nie tylko szybko się upijesz, lecz także będziesz zdecydowanie bardziej cierpieć następnego dnia,

, w ten sposób nie tylko szybko się upijesz, lecz także będziesz zdecydowanie bardziej cierpieć następnego dnia, alkohol przepijaj napojami bezalkoholowymi - wybieraj soki, wodę, napoje niegazowane,

nie mieszaj różnych rodzajów alkoholu , połączenie wódki i piwa to najgorszy wybór,

, połączenie wódki i piwa to najgorszy wybór, alkohol połykaj od razu - trzymając go długo w ustach, przyspieszasz wchłanianie alkoholu z jamy ustnej,

- trzymając go długo w ustach, przyspieszasz wchłanianie alkoholu z jamy ustnej, nie sięgaj po barwione napoje gazowane,

zanim położysz się spać, wypij 2 szklanki wody.

Pierwsze objawy zatrucia alkoholowego pojawiają się już kilka godzin po wypiciu alkoholu. Zazwyczaj możesz odczuwać ból głowy, zmęczenie, suchość w ustach, osłabienie. Najgorsze samopoczucie nie pojawia się jednak od razu, ale może przybierać na sile.

Jeśli następnego dnia rano pojawił się kac, to:

weź szybki prysznic - pomoże ci się obudzić, zrelaksuje, odświeży umysł i ciało,

- pomoże ci się obudzić, zrelaksuje, odświeży umysł i ciało, wypij dużą ilość wody niegazowanej z cytryną, nie musisz pić jednym haustem, ale staraj się przyjąć dużo płynów; dobrym domowym sposobem na kaca jest picie soku pomidorowego lub soku z kiszonej kapusty lub soku z ogórków, które zawierają dużo witaminy C, sodu i potasu, niektórzy polecają sok z kiszonych buraków,

lub soku z ogórków, które zawierają dużo witaminy C, sodu i potasu, niektórzy polecają sok z kiszonych buraków, jeśli czujesz się na siłach, wyjdź na spacer ; świeże powietrze złagodzi ból głowy i poprawi samopoczucie,

; świeże powietrze złagodzi ból głowy i poprawi samopoczucie, zjedz coś ciepłego - idealnym wyborem będzie rosół.

Wbrew pozorom, największy kac wcale nie pojawia się po wysokoprocentowych alkoholach. Wypicie czystej wódki jest obciążone mniejszym ryzykiem kaca, niż wypicie białego wina.

Kac to nie "zasługa" samego alkoholu, ale licznych zanieczyszczeń zawartych w trunkach. Największego kaca będziesz mieć prawdopodobnie po ciemnych alkoholach, takich jak:

brandy,

bourbon,

czerwone wino,

ciemny rum,

whiskey.

Pamiętaj jednak, że to, czy będziesz mieć kaca czy nie i jak będzie silny, zależy także od indywidualnych predyspozycji: kondycji i stanu zdrowia. Z reguły jednak kobiety mają mniejszą tolerancję alkoholu, dlatego powinny bardziej uważać na to, co i ile piją.

Oto kilka przydatnych zasad, by poprawić, a nie pogorszyć samopoczucie na kacu:

odpoczywaj , nie da się przyspieszyć usuwania alkoholu przez organizm, dlatego nie przeciążaj go i cierpliwie czekaj,

, nie da się przyspieszyć usuwania alkoholu przez organizm, dlatego nie przeciążaj go i cierpliwie czekaj, nie zmuszaj się do wysiłku fizycznego - alkoholu nie "wypocisz"; potrzebujesz przede wszystkim czasu i odpoczynku,

- alkoholu nie "wypocisz"; potrzebujesz przede wszystkim czasu i odpoczynku, unikaj kofeiny - wbrew pozorom kawa lub napoje energetyczne nie przyspieszą wydalania alkoholu z organizmu, za to sprzyjają wypłukiwaniu składników mineralnych, ponadto mogą powodować nieregularną pracę serca,

- wbrew pozorom kawa lub napoje energetyczne nie przyspieszą wydalania alkoholu z organizmu, za to sprzyjają wypłukiwaniu składników mineralnych, ponadto mogą powodować nieregularną pracę serca, unikaj leków przeciwbólowych - leki w połączeniu z alkoholem mogą prowadzić do niekorzystnych konsekwencji, np. podrażnienia śluzówki żołądka lub nasilenia toksycznego wpływu alkoholu na wątrobę.

Niektórzy polecają, by na kaca wypić nieco alkoholu, np. piwo, potocznie "wbić klina klinem". Niewielka ilość alkoholu może pomóc w łatwiejszym metabolizowaniu alkoholu, który jeszcze pozostał w organizmie, jednak najczęściej powoduje większe dolegliwości.

Więcej na podobny temat:

Jak szybko wytrzeźwieć? Oto najskuteczniejsza metoda

Alkohol i leki – dlaczego nie wolno ich łączyć? [VIDEO]

Jaka jest kaloryczność najpopularniejszych alkoholi? [WIDEO]

Kac, czyli syndrom dnia następnego

GLUKOZA na kaca = działanie, dawkowanie i skuteczność glukozy

Skutki picia alkoholu

Objawy nadużywania alkoholu - 9 sygnałów że za dużo pijesz

Kaloryczność alkoholu - jaka jest i jak ją zmniejszyć? Sprawdź!

Dawka śmiertelna alkoholu. 5 faz zatrucia alkoholowego

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!