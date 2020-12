POPRZEDNIA

Polopiryna to lek przeznaczony do zwalczania wczesnych objawów przeziębienia i grypy. Przeciwdziała typowym objawom występującym podczas rozwoju tych chorób. Należą do nich m. in.:

gorączka

bóle głowy

kaszel

bóle mięśni

bóle kości i bóle stawów

katar

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!