Czy wiesz jak domowym sposobem pozbyć się bólu gardła ?
Trzy sposoby jak pozbyć się drapania w gardle i chrypki.
Opublikowano: 25.06.2010, 18:10
Pierwszy ze sposobów to ciepłe mleko z odrobiną miodu. Po wypiciu tej "mikstury" poczujesz ulgę. Ciepła herbata z sokiem malinowym i plasterkiem cytryny pomoże wzmocnić organizm.Bardzo dobry na przeziębienie jest także sok pomidorowy. Warto od czasu do czasu wypić chociaż szklaneczkę.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
