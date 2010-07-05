Czy wiesz jak zakładać soczewki kontaktowe?
Poniżej przedstawiona jest instrukcja odnośnie zakładania soczewek kontaktowych.
Opublikowano: 05.07.2010, 19:23
Przygotuj niezbędne przedmioty: lusterko, płyn, pudełko na soczewki, soczewki.Umyj dokładnie ręce, po czym wytrzyj w ręcznik papierowy lub pozostaw, aby wyschły same.Wyjmij soczewkę z opakowania, połóż ją na opuszce palca i sprawdź, czy jest cała i nie znajdują się na niej zanieczyszczenia. Gdy jest uszkodzona – weź nową. Gdy jest brudna – opłucz płynem do soczewek.Upewnij się, że jest na właściwej stronie (prawej).Odciągnij dolną powiekę w dół, schyl głowę, spójrz w lustro, umieść soczewkę na oku, przytrzymując, żeby się „przykleiła”.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
