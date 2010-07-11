Reklama

Najlepiej przemyć miejsce użądlenia wodą z mydłem.Przyjąć leki antyhistaminowe.Są różne dostępne w aptece żele lub spreje.Jeżeli jesteś uczulony na jad osy, niezwłocznie udaj się do lekarza.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
