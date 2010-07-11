Czy wiesz co zrobić, gdy użądli cię osa?
Sprawdzone sposoby na zmniejszenie opuchlizny po użądleniu osy lub pszczoły.
Opublikowano: 11.07.2010, 21:32
Najlepiej przemyć miejsce użądlenia wodą z mydłem.Przyjąć leki antyhistaminowe.Są różne dostępne w aptece żele lub spreje.Jeżeli jesteś uczulony na jad osy, niezwłocznie udaj się do lekarza.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
