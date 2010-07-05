Czy wiesz jak leczyć odmrożenia?
Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy w przypadku odmrożeń jest bardzo ważne. Pozwala uniknąć przykrych konsekwencji.
Opublikowano: 05.07.2010, 15:19
Pierwsza zasada: nie traktuj odmrożonego miejsca gorącem - nie polewaj gorącą wodą, nie przenoś poszkodowanego do gorącego pomieszczenia.Ogrzewanie odmrożonego miejsca musi być stopniowe. Najpierw przenieś poszkodowanego w ciepłe, ale nie gorące miejsce.Podaj poszkodowanemu coś umiarkowanie ciepłego do picia (znów ta sama zasada - nic gorącego!).Jeżeli ubranie jest mokre i zimne, ale nie przyklejone do odmrożonej skóry, zdejmij je.Unikaj masażu odmrożonej skóry.Możesz potraktować odmrożenie letnią wodą.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
