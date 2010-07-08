Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
To bardzo ważne, aby każdy z nas znał podstawowe kroki pierwszej pomocy. Oto one:
Opublikowano: 08.07.2010, 10:32
Zachowaj zimną krew.Nie udzielaj pierwszej pomocy, jeżeli Tobie samemu grozi niebezpieczeństwo. W zależności od sytuacji, należy wezwać pogotowie.Nasłuchuj, czy poszkodowana osoba oddycha, jeżeli nie - przystąp do sztucznego oddychania.Pamiętaj o odchyleniu do tyłu głowy poszkodowanego, tak, aby udrożnić krtań.Wykonujemy 30 ucisków mostka na 2 wdechy, aż poszkodowany nie odzyska prawidłowej pracy serca.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
