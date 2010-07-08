Reklama

Zachowaj zimną krew.Nie udzielaj pierwszej pomocy, jeżeli Tobie samemu grozi niebezpieczeństwo. W zależności od sytuacji, należy wezwać pogotowie.Nasłuchuj, czy poszkodowana osoba oddycha, jeżeli nie - przystąp do sztucznego oddychania.Pamiętaj o odchyleniu do tyłu głowy poszkodowanego, tak, aby udrożnić krtań.Wykonujemy 30 ucisków mostka na 2 wdechy, aż poszkodowany nie odzyska prawidłowej pracy serca.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
