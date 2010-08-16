Reklama

Jeżeli jesteś na dyskotece nie dopuść do tego aby ktoś miał kontakt z twoim napojem a jeżeli miał to nie pij go ponownie.Zawsze sprawdzaj na domówkach czy jedzenie ładnie wygląda i nie śmierdzi.Jeżeli coś ma kolor taki którego nie powinno mieć nie jedz tego!

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
Reklama
Reklama
Reklama