Czy wiesz jak uniknąć zatrucia na imprezach?
Czy dyskoteka czy domówka warto uważać co się je i pije.
Opublikowano: 16.08.2010, 11:52
Reklama
Jeżeli jesteś na dyskotece nie dopuść do tego aby ktoś miał kontakt z twoim napojem a jeżeli miał to nie pij go ponownie.Zawsze sprawdzaj na domówkach czy jedzenie ładnie wygląda i nie śmierdzi.Jeżeli coś ma kolor taki którego nie powinno mieć nie jedz tego!
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
Reklama
Reklama
Reklama