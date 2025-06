Czy pocisk zawsze leci prosto?

Rany z broni palnej są nieprzewidywalnymi w swych skutkach ranami o punktowym wlocie, które powodują ogromne zniszczenie tkanek. Ciężkość rany determinują czynniki takie jak:

umiejscowienie rany (inne implikacje będzie mieć postrzał kończyny górnej a inne głowy);

(inne implikacje będzie mieć postrzał kończyny górnej a inne głowy); rozmiar (masa) i prędkość pocisku.

Energia jaka przedostaje się do tkanek jest proporcjonalna do masy i kwadratu prędkości pocisku. Oznacza to, że podwajając prędkość pocisku, energia przez niego wyzwolona w tkance (a przez to rozmiar szkód) będzie czterokrotnie większa. Wiąże się to dalej z przestrzałem na wylot lub draśnięciem oraz niewielkim lub rozległym urazem.

Trajektoria lotu pocisku przez ciało człowieka wcale nie musi być linią prostą.

Zobacz też: Pomoc przy ranie drążącej klatki piersiowej

Stało się. Co robić?

Jeśli je posiadasz, załóż rękawiczki jednorazowe, by ochronić siebie przed zagrożeniem infekcyjnym ze strony ofiary zdarzenia. Oceń stan poszkodowanego, czyli sprawdź, czy oddycha, a następnie:

jeśli oddycha: oceń rozległość obrażeń ;

; jeśli nie oddycha: przejdź do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Poproś inną osobę uczestniczącą w zdarzeniu, by zadzwoniła po pogotowie ratunkowe i przekazała informacje na temat miejsca pobytu i stanu chorego.

Według badań naukowych szansę na przeżycie w największym stopniu mają ci poszkodowani, którzy w ciągu jak najkrótszego czasu zostaną przewiezieni do szpitala. W sytuacji idealnej czas ten nie powinien przekroczyć 10 minut.

Zobacz też: Po czym poznać krwotok?

Jak tamować krwawienie z rany?

W czasie, gdy czekasz na przyjazd karetki a chory oddycha, zajmij się zabezpieczeniem jego zdrowia. Nie przenoś go (chyba że jego życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo!).

Jeśli krwawi, opatrz ranę postrzałową za pomocą bawełnianego opatrunku. Jeśli krwawi z kończyny, zaciśnij opaskę mocno powyżej rany. Jeśli rana postrzałowa dotyczy klatki piersiowej, postaraj się zamknąć ją za pomocą kawałka miękkiego plastiku. Jest to prewencja rozwinięcia się odmy płucnej. Jeśli jednak ofiara skarży się na pogarszającą się duszność, powinno się usunąć tę blokadę.

Poszkodowany świadomy powinien być w stanie przybrać optymalną dla siebie pozycję (leżącą, półsiedzącą lub siedzącą). Nie można jednak pozwolić mu się oddalić od miejsca zdarzenia.

Nieprzytomnego postrzelonego należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

Nie karm i nie pój ofiary zdarzenia, ponieważ konieczna może być operacja, a w przypadku zjedzenia pokarmu powikłania znieczulenia mogą być groźniejsze dla chorego niż samo postrzelenie.