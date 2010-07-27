Czy wiesz co zrobić, gdy nie możesz zasnąć?
W dzisiejszych czasach bezsenność jest chorobą cywilizacyjną. Jeśli ty również codziennie borykasz się z tym problemem, przeczytaj kilka poniższych rad.
Napij się uspokajającej herbaty z melisy. Możesz również sięgnąć po inne sprawdzone, babcine receptury - szklankę gorącego mleka, olejek rumiankowy albo napar z lawendy. Pamiętaj również, że przed snem nie powinieneś się objadać i pić kawy, ciemnej herbaty ani coli, bo zbyt duża dawka kofeiny albo teiny silnie cię pobudzi. Zawsze chodź spać oraz wstawaj o tej samej porze. Zadbaj o atmosferę w sypialni. Wietrz pokój przed spaniem. Sprawdź czy twoje łóżko nie jest powodem bezsenności, jeśli jest - wymień materac. Pogimnastykuj się przed snem albo idź na spacer z psem. Możesz również zafundować sobie relaksująco-uspokajającą kąpiel, poczytać książkę lub posłuchać relaksującej muzyki.