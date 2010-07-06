Czy wiesz jak dobrze zacząć dzień?
Od tego, w jakim humorze się obudzisz będzie zależał Twój nastrój na resztę dnia. Zastosuj się do poniższych rad, a umilisz życie sobie i innym.
Opublikowano: 06.07.2010, 10:41
Wstań tak, abyś miał/a czas na zrobienie wszystkich niezbędnych czynności, nie rób nic w pośpiechu. Postaraj się miec wszystko gotowe 10 min przed wyjściem z domu.Zacznij dzień od kilku ćwiczeń.Zjedz zdrowe i smaczne śniadanie.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
