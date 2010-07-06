Czy wiesz jak radzić sobie ze stresem?
Wielokrotnie znajdujemy się w sytuacji stresowej. Odrobina stresu nikomu nie zaszkodzi, a nawet doda motywacji. Niejednokrotnie jednak nie potrafimy sobie z nim poradzić. Oto kilka wskazówek, jak się zrelaksować.
Opublikowano: 06.07.2010, 10:55
Odpręż się i rozerwij. Posłuchaj muzyki, spędź trochę czasu na świeżym powietrzu z osobami, które Cię wspierają. Oddychaj głęboko, spokojnie i systematycznie.Możesz zastosować również napary z ziół, które pomagają rozładować napięcie.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
