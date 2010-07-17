Czy wiesz jak rozpoznać, że ktoś kłamie?
Z pewnością zostałeś kiedyś okłamany. Być może uniknął byś tego, gdybyś wnikliwiej przyjrzał się zachowaniu swojego rozmówcy. Oto kilka charakterystycznych zachowań kłamcy.
Opublikowano: 17.07.2010, 19:33
Kłamczucha często zdradza zdenerwowanie. Bądź czujny, jeśli ktoś podczas rozmowy bawi się palcami, włosami, ubraniem, dlugopisem.Jeśli myślisz, że ktoś kłamie, naciskaj na podanie szczegółów. Prawdopodobnie osoba kłamiąca zacznie się "plątać w zeznaniach".Kłamiący często unika kontaktu wzrokowego.Jeżeli osoba z którą rozmawiasz spogląda do góry w lewo, prawdopodobnie uruchamia wyobraźnię - czyli pewnie wymyśla historię, którą właśnie Ci opowiada.Jeśli osoba, z którą rozmawiasz oskarża Cię o kłamstwo, możliwe że sama kłamie!
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
