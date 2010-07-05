Czy wiesz jak walczyć ze stresem?
Stres jest obecny w szkole, na studiach, w pracy i w domu. Nie da się go całkiem uniknąć, ale można skutecznie z nim walczyć.
Zagospodaruj przynajmniej kilka godzin w tygodniu, które będą tylko dla Ciebie. Najlepiej wybierz stałą porę, np. piątek wieczór. Poinformuj rodzinę i znajomych o tym, żeby Ci wtedy nie przeszkadzali i rób to, co najbardziej lubisz - relaksująca kąpiel, masaż, dobry film. Pozwoli Ci to zregenerować siły po stresującym tygodniu.Kiedy dopadnie Cię stres, choć przez chwilę spróbuj o nim zapomnieć. Przypomnij sobie wakacje, ostatni wypad ze znajomymi lub cokolwiek, co wywołuje uśmiech na Twojej twarzy. Gdy już się uspokoisz, będzie łatwiej poradzić sobie z problemem.Niektórym ludziom pomaga wyrzucenie z siebie wszystkich negatywnych myśli. Spróbuj spisać wieczorem wszystko, co Cię zdenerwowało. Na kartkach papieru możesz wyżyć się na wrednym szefie. Gdy już opuści Cię złość, poczujesz ulgę.Ćwicz! Wysiłek fizyczny pomaga na stres. Dodatkowo stymuluje produkcję endorfin.