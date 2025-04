Choć adopcja prenatalna nie jest w naszym kraju konkretnie ugruntowana prawnie, jedno jest pewne – nie jest zakazana. Kobiety mogą poddawać się zapłodnieniu zarodkami, które powstały z komórek jajowych, niepochodzących od nich. W przypadku adopcji prenatalnej można usłyszeć nawet ostrzejsze słowa krytyki niż wtedy, gdy zapłodnienie in vitro wykonywane jest z komórek rozrodczych pochodzących od pary, która chce mieć dziecko. Chodzi o to, że kobieta, która rodzi dziecko w wyniku adopcji prenatalnej, pod względem genetycznym nie jest jego matką. Ale czy faktycznie geny są wyznacznikiem macierzyństwa?

Więź wytwarza się podczas ciąży



Wiele par, które borykają się z problemem bezpłodności, decyduje się na adopcję dziecka. Taki maluch szybko staje się po prostu „ich” dzieckiem, a więź z rodzicami jest silna dzięki wielu wspólnie przeżytym latom. Nikt nie ma problemu z nazywaniem matki adopcyjnej mamą. Skąd więc takie zastrzeżenia do adopcji komórek jajowych? W przypadku adopcji prenatalnej możemy przecież mówić o jeszcze większej więzi matki z dzieckiem. Tworzy się ona nie tylko podczas codziennego wychowywania, ale jeszcze wcześniej – na etapie życia płodowego. Przyszła mama przez dziewięć miesięcy nosi dziecko w brzuchu i doświadcza cudu narodzin. To wystarczy, by nawiązała się głęboka więź mamy z maluchem, pomimo braku genetycznego pokrewieństwa. Co więcej, adopcja komórki jajowej jest dla wielu bezpłodnych kobiet jedyną możliwością, by mogły poczuć się w stu procentach mamami.



Poniższa infografika Invimedu przybliży nam nieco temat adopcji komórek jajowych.