Przestrzegasz zasad higieny, a mimo to często przytrafiają Ci się infekcje intymne? Nie martw się nie jesteś sama. Infekcje intymne to problem wielu kobiet. Przyczyną jest zaburzenie w obrębie mikroflory bakteryjnej pochwy. Gdy bakterie beztlenowe gwałtownie się namnażają, obniżona zostaje liczba pałeczek Lactobacillus, a tym samym dochodzi do wzrostu pH pochwy. Może być to spowodowane m.in. dużą liczbą partnerów seksualnych lub nieprawidłową higieną okolic intymnych. Warto zatem wprowadzić w życie kilka drobnych zmian, aby dłużej cieszyć się zdrowiem.

