W ostatnim czasie pandemia udowodniła, że profilaktyka przeciw zarażeniom wirusowym jest ważna nie tylko w okresie sezonu infekcyjnego, ale praktycznie przez cały rok, gdyż miesiące letnie nie wykluczają możliwości zarażenia się jednym z wielu setek wirusów, na które jesteśmy wystawieni podróżując, spotykając się z dużą liczbą ludzi w miejscach publicznych, na festynach, koncertach, w środkach transportu.

Raczej każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie, korzystając z codziennych aktywności czy realizując swoje wymarzone plany wakacyjne.

Czy zatem możemy się jakoś chronić? Co możemy zrobić?

Układ odpornościowy to kluczowa linia obrony przed różnymi drobnoustrojami. Jeśli jest w odpowiedniej kondycji, to dzięki skomplikowanym mechanizmom pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka zachorowania na przeziębienie, grypę, Covid-19 i inne infekcje poprzez uruchomienie mechanizmów neutralizujących wirusy i patogeny, kiedy te wnikną do naszego organizmu.

Aby wspierać działanie układu odpornościowego, należy zadbać o prowadzenie higienicznego trybu życia, celem wzmocnienia odporności, poprzez stosowanie zbilansowanej diety dostarczającej organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, ograniczenie stresu, regularne ćwiczenia fizyczne czy odpowiednią długość snu.

Te działania wesprą organizm i pomogą mu podjąć odpowiednią reakcję, kiedy wirusy wnikną do organizmu. Od marca 2020 korzystamy także z maseczek, aby fizycznie chronić się przed wirusami i stosujemy się do aktualnych wytycznych epidemiologicznych, w kraju w którym przebywamy.

Ale to nie wszystko, co możemy z naszej strony zrobić. Możemy także chronić się przed wirusami w miejscu ich wnikania (czyli w nosie i jamie ustnej), czego być może nie każdy jest świadomy.

Wirusy wywołujące infekcje (górnych) dróg oddechowych mogą wniknąć do organizmu trzema drogami (przez nos, usta i oczy). Najczęstszą drogą jednak jest nos (ok. 80% zakażeń Covid-19* miało swój początek właśnie w nosie).

Dlatego istotne jest, aby wspierać mechanizmy ochronne, szczególnie nosa, by nie dopuścić do wniknięcia wirusa do komórek oraz ich namnożenia i uruchomienia dalszych procesów, które odczujemy w postaci objawów choroby. W tym celu powstał Bloxin.

Działanie substancji potwierdzone w działaniach klinicznych

Dzięki zawartości trzech substancji, których działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych, takich jak: jota-karagen, ektoina, kwas hialuronowy, Bloxin tworzy na błonie śluzowej warstwę ochronną, która wspomaga naturalną barierowość błony śluzowej nosa oraz jamy ustnej, stanowiąc mechaniczną barierę przed wnikaniem do organizmu i namnażaniem się wirusów.

Codzienna ochrona siebie i innych

Bloxin przeznaczony jest dla wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach chcą dodatkowo chronić siebie i innych przed zarażeniem wirusami grypy i koronawirusami.

Wyrób medyczny może być stosowany u dorosłych oraz dzieci powyżej pierwszego roku życia zarówno w sposób doraźny, jak i regularny, dla uzyskania ochrony podczas ekspozycji na kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi.

Bloxin także chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa przez ograniczenie transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych bezobjawowych na inne osoby. Oprócz tworzenia bariery przed wnikaniem wirusów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych, Bloxin łagodzi również objawy nabytej już choroby, wspomaga leczenie i skraca czas jej trwania.

Preparat jest dostępny w dwóch wariantach: jako żel do nosa w sprayu oraz żel do jamy ustnej w sprayu. Są to wyroby medyczne, które chronią, zapobiegają i walczą z wirusowym zapaleniem dzięki trzem substancjom: jota-karagenem, hialuronianem sodu, ektoiną, których działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.

Oba warianty są przeznaczone do codziennej ochrony przed infekcjami wirusowymi, a także do walki z aktywnym zakażeniem wirusowym. Mogą być stosowane kilka razy dziennie, zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo, u dorosłych oraz dzieci powyżej pierwszego roku życia.

Żel do nosa w sprayu

Cena rekomendowana: 29,99 PLN, pojemność: 20 ml/200 dawek.

Po rozproszeniu wyrobu na błony śluzowe nosa następuje utworzenie warstwy ochronnej, która wspomaga naturalną barierowość błony śluzowej nosa i stanowi mechaniczną barierę przed wnikaniem do organizmu i namnażaniem się patogenów. Działanie ochronne zaczyna się natychmiast po aplikacji.

Ochrona przed wnikaniem i rozprzestrzenianiem się wirusów

Blokuje wnikanie wirusów do komórek, a w konsekwencji chroni przed wysoce zakaźnymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych (grypą i przeziębieniem, wywołanymi wirusem grypy i koronawirusami oraz przed Covid-19, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2).

Chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa (przez ograniczenie transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych bezobjawowo na inne osoby).

Chroni przed stanami suchości oraz przed podrażnieniami błony śluzowej jamy ustnej i gardła przez czynniki środowiskowe. Profilaktycznie, w celu wsparcia prawidłowych fizjologicznych funkcji błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Łagodzenie objawów infekcji i wspomaganie leczenia

Blokuje namnażanie się wirusów, a tym samym przeciwdziała pojawieniu się objawów choroby.

Łagodzi objawy infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych, m.in. zapalenia gardła (wywołanymi wirusami grypy i koronawirusami, w tym SARS-CoV-2) oraz zmniejsza suchość gardła.

Łagodzi nieproduktywny suchy kaszel, tzw. kaszel odruchowy.

Zmniejsza ból gardła poprzez działanie nawilżające.

Skracanie czasu trwania choroby

Skraca czas trwania choroby wywołanej przez infekcję bakteryjną lub wirusową gardła i migdałków.

Zmniejsza prawdopodobieństwo nadkażenia bakteryjnego, które często następuje po zakażeniu wirusowym.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na zawarte w wyrobie medycznym składniki.

Nie stosować z innymi preparatami do nosa bez konsultacji z lekarzem.

Produkt jest przeznaczony do stosowania pediatrycznego. W przypadku stosowania u dzieci wymagany jest nadzór rodzica/opiekuna.

Żel do jamy ustnej w sprayu

Cena rekomendowana: 29,99 PLN, pojemność: 20 ml/200 dawek

Po rozproszeniu wyrobu na błony śluzowe jamy ustnej i gardła następuje utworzenie warstwy ochronnej, która wspomaga naturalną barierowość błony śluzowej i stanowi mechaniczną barierę przed wnikaniem do organizmu i namnażaniem się patogenów. Działanie ochronne zaczyna się natychmiast po aplikacji.

Ochrona przed wnikaniem i rozprzestrzenianiem się wirusów

Blokuje wnikanie wirusów do komórek, a w konsekwencji chroni przed wysoce zakaźnymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych (grypą i przeziębieniem, wywołanymi wirusem grypy i koronawirusami oraz przed Covid-19, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2).

Chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa (przez ograniczenie transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych bezobjawowych na inne osoby).

Chroni przed stanami suchości oraz przed podrażnieniami błony śluzowej nosa przez czynniki środowiskowe. Profilaktycznie, w celu wsparcia prawidłowych fizjologicznych funkcji błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Łagodzenie objawów infekcji i wspomaganie leczenia

Blokuje namnażanie się wirusów, a tym samym przeciwdziała pojawieniu się objawów choroby.

Łagodzi objawy infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych, m.in. zapalenia błony śluzowej nosa, któremu towarzyszy zwiększenie wytwarzania śluzu, co powoduje nieżyt nosa oraz katar.

Wspomaga w przypadku leczenia ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Skracanie czasu trwania choroby

Skraca czas trwania choroby wywołanej przez infekcję wirusową błony śluzowej nosa.

Zmniejsza prawdopodobieństwo nadkażenia bakteryjnego, które często następuje po zakażeniu wirusowym.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku uczulenia na zawarte w wyrobie medycznym składniki.

Nie stosować z innymi preparatami doustnymi bez konsultacji z lekarzem.

Produkt jest przeznaczony do stosowania pediatrycznego. W przypadku stosowania u dzieci wymagany jest nadzór rodzica/opiekuna.

