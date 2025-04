Cichy zabójca



Nadciśnienie tętnicze przez wiele lat może nie wykazywać żadnych swoistych objawów. Chory może czuć się dobrze, a nawet jeśli odczuwa dyskomfort związany z podwyższonym ciśnieniem, to ma on nierzadko przejściowy charakter. Ból głowy, rozdrażnienie, szumy uszne, potliwość, duszności – to symptomy, które towarzyszyć mogą wielu chorobom i trudno powiązać ich wystąpienie właśnie z nadciśnieniem.

Organizm może się przyzwyczaić



Na domiar złego, organizm przystosowuje się do zmian w naczyniach krwionośnych spowodowanych przez nieustannie podniesione ciśnienie. W rezultacie, początkowo występujący ból głowy mija, a chory czuje się dobrze. Stan względnie dobrego samopoczucia w chorobie może trwać latami. Chory przyzwyczaja się do niego, nie zdając sobie sprawy, że w jego organizmie zachodzą często nieodwracalne zmiany – uszkodzenia serca, nerek, mózgu. Pierwszym poważnym symptomem może być, niestety, zawał lub udar.

Kto jest w grupie ryzyka?



Wedle zajmujących się leczeniem nadciśnienia specjalistów, około połowa wszystkich przypadków hipertensji ma związek z naszym stylem życia. Do najważniejszych czynników ryzyka należą otyłość, stres, brak aktywności fizycznej oraz bogata w tłuszcze i sól dieta. Jeszcze kilkanaście lat temu nadciśnienie dotyczyło grupy wiekowej 50+, dziś z powodu tej choroby cierpią, a w konsekwencji umierają, coraz młodsi.

Jak diagnozuje się nadciśnienie?



Nadciśnienie diagnozuje się w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Jeśli jego wartości w kilku oddalonych w czasie pomiarach przekraczają 140/90 mm słupka rtęci, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Do objawów, które mogą towarzyszyć podwyższonemu ciśnieniu, należą przede wszystkim uderzenia ciepła, szum w uszach, bóle w klatce piersiowej, bezsenność, nadmierna potliwość.

Poza tym choroba nie wykazuje żadnych swoistych dla niej objawów. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia, szczególnie przez osoby, które jeszcze nie chorują lub nie wiedzą o tym, że chorują.

Warto mierzyć ciśnienie!



