fot. Fotolia

Reklama

Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią

Stwarza więź, zapewnia ochronę immunologiczną i jest bezpieczne – to tylko niektóre plusy karmienia mlekiem matki. Okazją do przypomnienia o nich jest zaczynający się 1 sierpnia Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią.

Tydzień Karmienia Piersią ustanowił UNICEF w 1990r. i przypada on na 1-7 sierpnia. Od tego czasu obchodzony jest rok rocznie w 120 krajach. Upamiętnia on 1 sierpnia 1990r. jako datę podpisania Deklaracji Innocenti – w sprawie "Ochrony, Propagowania i Wspierania Karmienia Piersią”.

Głównym założeniem tej inicjatywy jest promowanie karmienia wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze pół roku życia dziecka, jako najlepszy sposób na dostarczenie niemowlęciu niezbędnych składników odżywczych.

Źródło; Materiały prasowe Clue PR

Zobacz także: Jakie leki są bezpieczne w czasie karmienia piersią?