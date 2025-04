1 grudnia 2013 – Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS to święto obchodzone corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 r. AIDS to zespół nabytego niedoboru lub upośledzenia odporności (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome). Symbolem solidarności z osobami chorymi na AIDS i zainfekowanymi wirusem HIV (human immunodeficiency virus – ludzki wirus niedoboru odporności) jest czerwona wstążka.

W Polsce od 1985 roku, do końca sierpnia 2013 r. odnotowano 17 084 zakażeń wirusem HIV, 2 948 zachorowań na AIDS i 1 220 zgonów z powodu powikłań AIDS. Tylko od początku października 2013 leczeniem antyretrowirusowym objęto około 7004 pacjentów, w tym 118 dzieci. (dane z KC ds. AIDS i PZH)

Światowy Dzień Walki z AIDS to okazja do zwrócenia uwagi na problem wykluczenia i stygmatyzacji ludzi będących nosicielami wirusa HIV oraz chorych na AIDS, a także ich rodzin i przyjaciół. Ponadto propagowana jest wiedza na temat profilaktyki tej groźnej infekcji, zwiększana świadomość ryzyka zakażenia oraz istota testów na obecność wirusa HIV we krwi.

W laboratoriach w całym kraju dostępne są testy wykrywające wirus HIV-1 i HIV-2. Oparte są na tzw. metodzie ELISA, czyli immunoenzymatycznej. Testy te są badaniami przesiewowymi, czyli pomagającymi zidentyfikować nosicielstwo w populacji osób niemających objawów infekcji, w celu wczesnego wykrycia i rozpoczęcia właściwej terapii, co z kolei może opóźnić pojawienie się powikłań ewentualnej infekcji. Badania polegają na zwykłym badaniu krwi, do którego nie trzeba przychodzić na czczo, a na wynik zwykle oczekuje się do kilku dni. W laboratoriach prywatnych trzeba za nie zapłacić (20-100 zł), a w >> punktach diagnostyczno-konsultacyjnych wykonywane są za darmo i anonimowo.

Wynik pozytywny – dodatni (+)

Nie jest jeszcze pewnym udokumentowaniem infekcji. Wynik pozytywny obliguje do wykonania powtórnego badania, tzw. testu potwierdzenia. Wówczas lekarz po zbadaniu pacjenta może stwierdzić infekcję HIV i skierować na specjalistyczne leczenie.

Wynik negatywny – ujemy (-)

Oznacza, że we krwi na chwilę obecną nie krążą przeciwciała anty-HIV. Jeśli od ekspozycji na wirus minęło 12 lub więcej tygodni, a wynik jest nadal ujemny, uznaje się, że nie doszło do zainfekowania wirusem HIV.

Profilaktyka infekcji HIV

unikanie kontaktu z krwią nosiciela wirusa HIV (zranienia, wydzieliny i wydaliny mogące zawierać krew)

stosowanie jednorazowych i wysterylizowanych narzędzi medycznych i kosmetycznych

wierność seksualna i stosowanie prezerwatyw (wirus znajduje się w wydzielinie pochwowej kobiety i nasieniu mężczyzny)

unikanie karmienia piersią przez matki będące zainfekowane HIV

stosowanie jednorazowych strzykawek i igieł przez osoby nadużywające narkotyków

Dzień Walki z AIDS 2012