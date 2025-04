Akcję organizuje Fundacja DKMS, partnerami są: Szpital Medicover, Fundacja Hematologii Rodziny Bogdani oraz Dzielnica Wilanów.

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Aby zwiększyć ich szanse na przeżycie organizowany jest Dzień Dawcy Szpiku dla Elżbiety Tarnawskiej i innych.

Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania się i zastania potencjalnym dawcą. Rejestracja jest bezpłatna, bardzo prosta i całkowicie bezbolesna.

Kto może zostać dawcą szpiku?



Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja zajmuje tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL.

Elżbieta Tarnawska jest profesorem oraz byłą prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest znakomitą pianistką, finalistką IX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, laureatką konkursu im. M. Long- J. Thibaud w Paryżu, cenioną pedagog oraz profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi. Od kilku miesięcy choruje na ostrą białaczkę szpikową. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Studenci Uniwersytetu Muzycznego zagrają tego dnia w Szpitalu Medicover koncert dedykowany Pani Profesor, aby w ten symboliczny sposób okazać wsparcie Pani Elżbiecie Tarnawskiej oraz wszystkim innym pacjentom, dla których jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego.

