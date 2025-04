1 tydzień

Początek ciąży nie równa się początkowi rozwoju dziecka. Dlaczego ciążę liczymy od początku cyklu, a nie od momentu zapłodnienia? Ma to ścisły związek z fizjologią kobiecego ciała i cyklu miesiączkowego.

Otóż od początku każdego cyklu ciało kobiety zaczyna się przygotowywać do ciąży. Już od pierwszego dnia krwawienia w organizmie przyszłej mamy zachodzą konkretne przemiany, mające zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dziecka. Najpierw macica dokładnie oczyszcza się z przerośniętej błony śluzowej, czego objawem jest menstruacja. Następnie rozpoczyna się faza wzrostu. Dzięki coraz większym stężeniom estrogenów błona śluzowa macicy, w której zagnieździ się zarodek, zwiększa swoją grubość. Rozrastają się też jej naczynia i gruczoły. W końcu na początku życia zarodka wszystkie substancje odżywcze docierają do niego właśnie ze ściany macicy.

2 tydzień

W tym samym czasie pod wpływem hormonów płciowych w jajniku zaczyna dojrzewać kilka jajeczek. To, które wydziela najwięcej estrogenów, dojrzeje całkowicie i zostanie uwolnione z jajnika około 14 dnia cyklu.

Ponadto hormony płciowe sprawiają, że w 2 tygodniu ciąży kobieta ma większą ochotę na miłość. Sprzyja temu poczucie zadowolenia z siebie i dobry humor. Poza tym śluzówka pochwy zwiększa swoją grubość, co ułatwia zbliżenie. Wydzielanie obfitego lepkiego śluzu przez szyjkę macicy potęguje jeszcze przyjemność doznawaną podczas współżycia.

Kulminacyjny moment cyklu przypada na koniec 2 tygodnia. Następuje wyrzut hormonów płciowych, co wywołuje owulację. Z jajnika uwalnia się dokładnie wyselekcjonowana dojrzała komórka jajowa. Przedostaje się do jajowodu, gdzie czeka na zapłodnienie. Jajeczko żyje najwyżej 24 godziny. Jeżeli w tym czasie jajniki dotrą do komórki jajowej – powstanie nowe życie – nasze dziecko!

Koniecznie zapamiętaj datę ostatniej miesiączki! Jeżeli starasz się o dziecko, koniecznie zapamiętuj pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego. To bardzo ważna data. Na tej podstawie wylicza się planowaną datę porodu oraz czas trwania ciąży. W przybliżeniu ciąża trwa 40 tygodni od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jednak, zgodnie z fizjologią, dzieci przychodzą na świat między 38. a 42. tygodniem ciąży.

Aby w łatwy sposób poznać przybliżony termin porodu, korzysta się z prostego wzoru. Do daty ostatniej miesiączki dodaje się rok i 7 dni a następnie odejmuje 3 miesiące. Uzyskany wynik to przewidywany dzień porodu. Np. data ostatniej miesiączki to 4 stycznia 2011 + rok (4 stycznia 2012) + 7 dni (11 stycznia 2012) - 3 miesiące = 11 października 2011.

Jednak tylko 4% dzieci przychodzi na świat w wyliczonym przez nas terminie porodu. Pozostałe robią rodzicom niespodziankę.

