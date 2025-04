Owoce charakteryzują się specyficznymi właściwościami; są one źródłem witamin, kwasów organicznych, pektyn, błonnika pokarmowego, substancji mineralnych. Jednak najważniejszym ich składnikiem są antyoksydanty, walczące z reaktywnymi wolnymi rodnikami. Chronią w ten sposób organizm przed uszkodzeniami, które mogłyby zapoczątkować poważne choroby, takie jak nowotwory czy zaburzenia układu krążenia. Zapobiegają również chorobom cywilizacyjnym: cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu, chorobie wieńcowej, otyłości. Ta ostatnia zasłużyła sobie na niechlubne miano „choroby XXI wieku”, ponieważ przyczynia się do występowania cukrzycy, nadciśnienia, zawałów, żylaków, nowotworów, zaburzeń hormonalnych i układu oddechowego.

Owoce pomagają w dążeniu do lepszej sprawności fizycznej. Pomagają zachować zgrabną sylwetkę, a co najważniejsze – w połączeniu z racjonalnym trybem życia chronią przed wieloma chorobami. Na bazie tych właściwości owoców została oparta receptura preparatu CelluBerry Slim firmy Nord Farm. Zawiera on m.in. wyciąg z jagód Acai (najzdrowszych owoców świata), glukomannan, L-leucynę, witaminę C i ekstrakt z liści morwy białej. Składniki te wspomagają metabolizm. Glukomannan – błonnik pochodzenia roślinnego, który uzyskał pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Żywności (EFSA), jako środek wspomagający utratę masy ciała – przy stosowaniu niskokalorycznej diety, pęczniejąc w żołądku, skutecznie eliminuje efekt „małego głoda”.

Międzynarodowy Dzień Owoców to świetna okazja by sięgnąć po dobra natury, pomyśleć o sobie i zaopatrzyć się w suplement CelluBerry Slim.

