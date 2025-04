Weganizm to styl życia. W przeciwieństwie do wegetarianizmu, z którym jest często mylony, weganizm poza eliminacją produktów pochodzenia zwierzęcego ze swojej diety, dąży także do całkowitego uniezależnienia się od produktów zwierzęcych w każdej sferze życiowej.

Światowy Dzień Wegan ma na celu promocję życia wolnego od produktów pochodzenia zwierzęcego oraz szerzenie wiedzy na temat wad i szkód płynących z przemysłu żywieniowego opartego na zwierzętach. Hasłem przewodnim wegan jest: „współczucie dla cierpiących oraz szacunek dla życia”.

Weganie nie tolerują żadnych pokarmów pochodzenia zwierzęcego: mięsa, nabiału, jajek, a nawet miodu. Zabronione jest także korzystanie z ubrań uszytych ze skóry, futra, wełny, czy jedwabiu oraz używanie kosmetyków testowanych na zwierzętach. Weganizm to filozofia życia, która wnika w każdy jego element.

