Według danych GUS w Polsce jest 7,5 mln osób po 60. roku życia. Dla tych osób częste wizyty w aptece to konieczność i niestety spory wydatek. Odpłatność polskiego pacjenta za leki należy do jednej z najwyższych w Europie, co, zważywszy na skromne dochody seniorów, urasta do rangi wielkiego problemu społecznego.

Reklama

Co czwarty Polak nie wykupuje niezbędnych leków – taką decyzję podejmuje aż 40% seniorów [1];

ponad połowa najstarszych obywateli rezygnuje z prywatnych wizyt lekarskich [2];

liczba wystawianych recept wzrasta wraz z wiekiem. Podczas gdy 20-30 latkom wypisywane jest 4,3 mln recept rocznie, dla 60-latków jest to już 25,3 mln recept rocznie [3];

w 2011 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych emerytów wyniósł 1298 zł na osobę (wzrósł w porównaniu z 2010 rokiem o 4,3%);

wydatki na zdrowie seniorów są najwyższe spośród wszystkich grup społeczno-ekonomicznych i wynoszą 8,1%[4];

Mimo że Polska – w porównaniu z innymi państwami UE – w sensie demograficznym jest nadal młoda, to od początku lat 90. XX wieku obserwowany jest postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa. Udział osób w wieku 60 lat (i więcej) w strukturze ludności ogółem zwiększył się z 12,8% w 1990 r. do 17,3% w 2011 r [5].

Jak senior może zaoszczędzić na lekach?

Pytając o zamienniki. Wystarczy sprawdzić, czy dany lek (przepisany przez lekarza) posiada tańszy odpowiednik, i porównać, ile możemy zaoszczędzić. Lista zamienników dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (praktyczna wyszukiwarka). O zamienniki warto też pytać przy okazji każdej wizyty w aptece. W myśl artykułu 38 Ustawy Refundacyjnej farmaceuta nie tylko może, ale ma obowiązek informować o zamiennikach i posiadać je w swojej ofercie.

Wystarczy sprawdzić, czy dany lek (przepisany przez lekarza) posiada tańszy odpowiednik, i porównać, ile możemy zaoszczędzić. Lista zamienników dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (praktyczna wyszukiwarka). O zamienniki warto też pytać przy okazji każdej wizyty w aptece. W myśl artykułu 38 Ustawy Refundacyjnej farmaceuta nie tylko może, ale ma obowiązek informować o zamiennikach i posiadać je w swojej ofercie. Przystępując do Programu 60+. Miesięczne koszty terapii można obniżyć posiadając imienną kartę Programu 60+ (wydawana bezpłatnie już w 2 tys. aptek w całej Polsce). Karta upoważnia osoby powyżej 60. roku życia do zakupu leków nierefundowanych i bezreceptowych w atrakcyjnych cenach. Seniorzy uczestniczący w Programie 60+ od początku jego istnienia zaoszczędzili ok. 127 mln zł.

[1] Sondaż na zlecenie „Rzeczpospolitej”, GfK Polonia 2010.

[2] Tamże.

[3] GUS, Rocznik demograficzny 2009.

[4] Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2011.

[5] "Starzenie się społeczeństwa polskiego" pod redakcją Grzegorza Ciury i Wojciecha Zgliczyńskiego, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Reklama

Zobacz też serwis Senior i zdrowie

Źródło: materiały prasowe Corporate& Business Communications Unit/mn