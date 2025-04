Fot. Fotolia

Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i akcji „Grypoodporni – zawsze niezawodni” odbędą się obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy. To pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, mające na celu popularyzację korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie wśród dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych.

Data 1 października została wybrana nieprzypadkowo, tego dnia przypada również Dzień Seniora, a właśnie ta grupa osób jest najbardziej narażona na powikłania pogrypowe.

Wśród przewidzianych atrakcji znajdują się m.in. akcja bezpłatnych szczepień w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim oraz gra uliczna.

Jak wskazują eksperci zapobieganie grypie chroni przed jej poważnymi powikłaniami. Natomiast Polska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej plasuje się na przedostatnim miejscu pod względem poziomu wyszczepialności. Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy powstał, aby zmobilizować społeczeństwo do dbania o stan zdrowia. Zaplanowane akcje pozwolą przedstawić społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa.

W Warszawie bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

1 października br. w godzinach 10:00-13:00 zostanie przeprowadzona akcja bezpłatnych szczepień w Szpitalu Bródnowskim przy ulicy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie. Akcja profilaktyczna ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na dostrzegalny w Polsce i na świecie problem zachorowań na grypę. Jak również w szerszym zakresie przedstawić konsekwencje bagatelizowania zakażeń wywołanych tym powszechnie występującym wirusem.

Ponadto akcja ma zaznaczyć, że grypa to nie tylko skutki medyczne, ale również społeczne i finansowe deficyty spowodowane powszechnością zachorowań. Zaszczepić mogą się wszystkie chętne osoby, jeżeli nie występują u nich przeciwwskazania.

„Szczepionka przeciw grypie to koszt około 30-35 zł. Mimo stosunkowo niskiej ceny znaczna część społeczeństwa, nie decydując się na szczepienie, woli zapłacić znacznie wyższą cenę niż jednostkowy koszt zastrzyku. Już koszt leczenia niepowikłanej grypy znacząco przewyższa koszt szczepienia, a co dopiero leczenie jej powikłań, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego.

Wszyscy powinni wziąć pod uwagę profilaktykę grypy poprzez szczepienie, ale są grupy, które nie powinny zastanawiać się, tylko działać, należą tu: osoby po 65. roku życia, rodzice dzieci do 5. roku życia, a także kobiety w ciąży” ‒ powiedział prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej.

Źródło: Materiały prasowe Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

