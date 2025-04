fot. Fotolia

Już 1 października Warszawiacy będą mogli wziąć udział w bezpłatnym badaniu HCV, a w dniach 2-31 października bezpłatnie wykonać badania laboratoryjne w klinice Demeter. Aby się zarejestrować, należy zadzwonić pod numer 22 619-81-94 lub napisać na bialostocka@demeter.com.pl

Wirus HCV wywołuje zapalenie wątroby typu C, który może prowadzić nawet do raka wątroby. Objawy choroby to m.in. zżółcenie skóry, świąd, zmniejszenie masy ciała, powiększenie się śledziony i wątroby. Do zakażenia może dojść w czasie przerwania ciągłości tkanek, np. podczas wykonywania tatuażu lub u kosmetyczki. Badanie na wirusa HCV kosztuje przeciętnie około 40 zł. Niestety, nie wynaleziono na niego jeszcze szczepionki.

Źródło: materiały prasowe/mn

