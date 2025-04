Światowy Dzień Wegetarianizmu został ustanowiony w 1977 r. przez Międzynarodową Unię Wegetariańską. W Polsce w tym dniu obchodzony jest również Dzień Weganina. Celem obu świąt jest promowanie diety z wykluczeniem produktów pochodzenia zwierzęcego. W tym dniu prowadzone są liczne akcje i happeningi m.in. uświadamiające sytuację zwierząt przeznaczonych do uboju.

Polecamy serwis Wegetarianizm

Światowy Dzień Świadomości Wirusowego Zapalenia Wątroby – dzień ten został ustanowiony od 2003 r. Co roku święto to jest obchodzone pod innym hasłem: w 2013 r. jako Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby (głównie typem C).

Dowiedz się więcej na temat WZW z naszego serwisu Choroby zakaźne.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – obchodzony jest od 1999 r. W tym dniu, co roku, organizowane są w Pile Międzynarodowe Spotkania Seniorów. Celem tej inicjatywy jest m.in. rozmowa na temat starzenia się, omówienie sytuacji osób starszych w społeczeństwie, walka z dyskryminacją związaną z wiekiem oraz poprawa opieki zdrowotnej osób starszych.

Zobacz serwis Senior i zdrowie.

Reklama