Aby zachęcić Polaków do regularnego chodzenia, USP Zdrowie przygotowało bezpłatną aplikację mobilną Walk and More. Ideę przyświecającą aplikacji wsparł wybitny polski chodziarz – Robert Korzeniowski, który zaprasza Polaków do przetestowania narzędzia na własnych nogach.

Regularne chodzenie jest zbawienne dla naszego zdrowia w jego różnych obszarach. Spacery stanowią formę profilaktyki chorób serca i naczyń, czyli nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy i innych chorób przewlekłych. Powiększają i ulepszają również sieć naczyń wieńcowych oraz sprawiają, że serce staje się bardziej wydajne. Chodzenie stabilizuje również ciśnienie krwi i poprawia jej jakość - czerwone krwinki (erytrocyty) stają się liczniejsze, dzięki czemu wydajniej dotlenia się serce i mięśnie oddechowe, a reszta mięśni staje się sprawniejsza i bardziej wytrzymała. Spacery poprawiają wchłanianie wapnia w organizmie, dzięki czemu narządy wewnętrzne są w lepszej kondycji i wzmacniają się kości. Powodują też lepsze dotlenienie organizmu, na skutek czego centralny układ nerwowy funkcjonuje dużo sprawniej oraz przyczyniają się do obniżenia stężenia złego cholesterolu w organizmie poprzez poprawę kondycji gospodarki lipidowej. Tak naprawdę z chodzenia korzysta całe ciało, bowiem spacerowanie zmusza mięśnie do regularnego wysiłku skutecznie je wzmacniając, a także pomaga kontrolować wagę, dzięki czemu jest świetną metodą leczenia otyłości i nadwagi.

Ciekawostka: Chodzenie w szybkim tempie może przystopować rozwój raka prostaty o około 60%. Udowodnili to Naukowcy z University of California w San Francisco oraz Harvard School of Public Health, którzy poddali badaniu 1455 mężczyzn w początkowym stadium choroby.

Reklama

Chodzenie to czynność, którą łatwo można łączyć z innymi aktywnościami i warto w niej znaleźć coś dla siebie. Jeżeli jesteś w towarzyskim nastroju, spaceruj z przyjaciółmi, a jeśli potrzebujesz czasu tylko dla siebie, idź na spacer w pojedynkę. Odkrywaj swoje miasto na nowo, spacerując jego ulicami lub wybierz się do lasu i czerp przyjemność z obcowania z naturą. Chodząc możesz słuchać ulubionej muzyki lub obmyślać nowe plany na przyszłość. Wybór należy do Ciebie. Każdy charakter spaceru będzie miał pozytywny wpływ na Twój nastrój i samoocenę, gdyż w jego trakcie wydzielają się endorfiny – tzw. hormony szczęścia. Oznacza to, że chodząc lepiej poradzisz sobie także ze stresem i skutecznie odpędzisz depresję.

Ciekawostka: Chodzenie może być pomocne w rzuceniu palenia, gdyż dotlenia organizm, odpręża i stabilizuje emocje, eliminując te negatywne.

W rekreacji ruchowej ważna jest systematyczność. Najlepsze efekty dla zdrowia i samopoczucia osiągniesz spacerując codziennie i odpowiednio intensywnie. Do chodzenia nie musisz się specjalnie przygotowywać, jednak istnieje kilka sposobów by spacer był przyjemny i przyniósł jak najlepsze efekty:

komu w drogę, temu buty na płaskiej, elastycznej podeszwie oraz niekrępujący strój;

rozluźniające ćwiczenia oddechowe na początek i koniec marszu;

wyprostowany tułów i rozluźnione mięśnie barków;

wdechy nosem, wydechy ustami;

energiczne tempo, bez zbędnych przerw i postojów;

początek spaceru nie wcześniej niż 2 godziny po jedzeniu, kolejny posiłek najwcześniej ok. 45-60 minut po wysiłku;

lekko ugięte ręce pracujące tuż przy ciele;

systematyczne zwiększanie liczby kroków, dzięki parkowaniu daleko od domu bądź pracy, wysiadanie 2-3 przystanki przed celem, korzystanie ze schodów zamiast windy;

staraj się robić 10 tys. kroków dziennie – zgodnie z badaniami WHO takiej liczby potrzebujesz do utrzymania dobrej kondycji i samopoczucia.

Ciekawostka: Chodzenie może odmłodzić nasz organizm o kilkanaście lat, jeżeli tylko spełnimy kilka warunków: będziemy spacerować codziennie nie krócej niż 30 minut w szybkim tempie i będziemy robić to długoterminowo.

Porzuć siedzący tryb życia. Optymalna i najzdrowsza ilość kroków na dobę to więcej niż 8, a nawet 10 tysięcy. Niektórzy z nas jednak nie przekraczają liczby 5 tysięcy kroków dziennie. To zdecydowanie za mało, aby być zdrowym, mieć dobre samopoczucie i kondycję.

Urządzenie, które może Ci się przydać to krokomierz, zwany także pedometrem. Zmierz ilość swoich kroków i sprawdź czy chodzisz wystarczająco dużo. Możesz mierzyć nawet 10-15 minutowe spacery. Jeżeli okaże się, że chodzisz zbyt mało, mierzenie kroków zdopinguje Cię do większej aktywności. W uczynieniu spacerów bardziej atrakcyjnymi może Ci też pomóc specjalna aplikacja mobilna Walk and More, którą możesz pobrać bezpłatnie w Google Play lub App Store. Dzięki aplikacji nie tylko zmierzysz prędkość, z jaką się poruszasz i odległość, jaką pokonujesz, ale też uczynisz spacer ciekawszym poprzez skorzystanie z wirtualnych tras o różnym stopniu trudności po najpiękniejszych miastach Europy.

Ciekawostka: Przyjmuje się, że krok dorosłej osoby ma długość ok. 60-80 cm. Krótsze kroki stawiają panie, dłuższe – panowie. Zakładając, że nasz krok liczy 65 cm, najzdrowszy dystans, który powinniśmy pokonywać, wynosi około 6,5 kilometra dziennie.

W czasie chodzenia możesz spalić nadprogramowe kalorie. Podczas godzinnego marszu w średnim rytmie stracisz ich ok. 600, a w trakcie powolnego spaceru ok. 172. Przechodząc jeden kilometr spalasz ok. 73 kalorie. Intensywność spalania zależy od uderzeń tętna na minutę i czasu poświęconego na wysiłek.

Ciekawostka: Chodzenie może być dobrym sposobem na walkę z nadwagą. Spalanie kalorii w przeliczeniu na minutę nie jest wysokie, ale rekompensuje to długi czas trwania wysiłku, dzięki czemu organizm potrafi spalić znacznie więcej kalorii niż podczas krótszych, bardziej intensywnych form aktywności.

Więcej informacji dotyczących zdrowego chodzenia można znaleźć na stronie www.walkandmore.pl.

Reklama

Z inicjatywą zmobilizowania Polaków do zadbania o dobrą kondycję i samopoczucie, wystąpiło USP Zdrowie - lider rynku OTC w Polsce. W ramach programu Stworzone dla Zdrowia, przygotowała Walk and More - pierwszą aplikację mobilną wspierającą ruch i zdrowie, która wychodzi poza schemat liczenia kilometrów i spalonych kalorii. – "Nasza aplikacja to bardzo przyjazne narzędzie skierowane do osób, które do tej pory nie spacerowały regularnie – mówi Barbara Rogowska, Kierownik ds. Nowych Mediów w USP Zdrowie. – Poprzez Walk and More chcemy kształtować w Polakach prozdrowotne postawy i nowe myślenie o wysiłku fizycznym, jako o czynności przyjemnej i dostępnej dla każdego. Dzięki Walk and More możemy zmienić w spacer niemal każdą codzienną aktywność, jak drogę do pracy czy spotkanie towarzyskie, i zapewnić sobie tym samym lepsze samopoczucie i kondycję".

Aplikacja Walk and More to osobisty asystent pieszych wędrówek, który mobilizuje do codziennych spacerów metodą wyznaczania celów i podcelów. Oprócz parametrów standardowo oferowanych przez podobne aplikacje zachęcające do uprawiania sportu, Walk and More umożliwia wybranie jednej z tras na kilku poziomach trudności. Dla uczynienia spaceru ciekawszym, ścieżki wizualizowane są realnymi odległościami ze znanych europejskich miast: możemy przejść się spod paryskiej Katedry Notre Dame do Wieży Eiffla, przespacerować się po Sycylii i Barcelonie, czy pójść śladem starożytnych w Atenach. Osiągnięcia są archiwizowane, dzięki czemu użytkownik może podejmować co raz trudniejsze wyzwania i monitorować swój poziom zaawansowania. Aplikacja lokalizuje położenie, mierzy dokładnie pokonany dystans i oblicza prędkość, z jaką użytkownik się przemieszcza. Dzięki synchronizacji z Facebookiem można publikować swoje wyniki i porównywać osiągnięcia ze znajomymi. Dodatkowo aplikacja zawiera ekran aktywności użytkownika, który codziennie informuje, czy dana osoba była aktywna czy też spędziła dzień w bezruchu. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w App Store i Google Play.

Stworzone dla Zdrowia to inicjatywa firmy USP Zdrowie, której celem jest kształtowanie prozdrowotnych postaw w polskim społeczeństwie z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi. Misją pomysłodawcy programu jest upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez szeroką gamę rozwiązań – od sprawdzonych i godnych zaufania produktów, poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, aż do fachowej wiedzy, która umożliwia każdemu świadome wybory dotyczące zdrowia. Poza Walk and More, do tej pory udostępniono m.in. USP TV - platformę edukacyjną dla farmaceutów i kierowników aptek oraz aplikację mobilną do samodiagnozy Zdrowe zatoki .Partnerem strategicznym programu i dostawcą technologii jest Connectmedica.

Zobacz też: Co daje nam zwykły spacer?

Źródło: materiały prasowe Web Komunikacja/mn