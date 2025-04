1. Filtrowana woda kranowa jest czystsza. Proces filtracji mechanicznej zatrzymuje piasek lub inne drobne zanieczyszczenia (np. rdza), które znalazły się w wodzie kranowej w wyniku transportu wody wodociągiem.

Reklama

2. Filtrowana woda kranowa lepiej pachnie i smakuje. Filtry do wody potrafią w niemal 100% zmniejszyć zawarty w niej chlor, który jest przyczyną drażniącego zapachu.

3. Wykorzystywany w dzbankowych filtrach do wody węgiel aktywowany redukuje z wody wybrane pestycydy oraz zanieczyszczenia organiczne, które negatywnie wpływają na smak, zapach i wygląd wody. Węgiel aktywowany, ze względu na swoją zdolność adsorpcyjną, jest również wykorzystywany w medycynie. Tzw. carbo medicinalis, czyli węgiel leczniczy, wiąże substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, które powodują zatrucie pokarmowe i biegunkę. Są to m.in. toksyny bakteryjne, bakterie, leki i produkty gnilne.

4. Dzbankowe filtry do wody zmniejszają twardość wody odpowiedzialną za narastanie tzw. kamienia na dnie czajnika. Wewnętrzne i zewnętrzne testy jakości dzbankowych filtrów do wody wskazują na to, iż usuwają one podczas całego okresu używalności wkładu średnio około 50% twardości wody kranowej. Jest to ilość absolutnie wystarczająca do zahamowania narastania kamienia w urządzeniach podgrzewających wodę i do przygotowania smaczniejszych napojów i posiłków. Należy pamiętać, że filtrowana woda nie jest całkowicie demineralizowana.

5. Ponieważ filtrowana woda kranowa jest bardziej miękka, przygotowana na jej podstawie kawa i herbata zaparzają się lepiej, a na herbacie nie powstaje oleisty, gorzki osad.

6. Przygotowywane na bazie filtrowanej wody potrawy są smaczniejsze, a dodatkowo warzywa zachowują swoje oryginalne kolory.

7. Domowy, dzbankowy filtr do wody zmniejsza o ponad 90% ilość ołowiu – metalu ciężkiego niebezpiecznego dla zdrowia - w wodzie kranowej podczas całego okresu stosowania wkładu filtrującego.

8. Filtrowana woda kranowa jest pozbawiona chloru, metali ciężkich oraz wybranych pestycydów, które mogą się znaleźć w wodzie kranowej w skutek przenikania z pól do rzek i wód gruntowych po obfitych deszczach. Jeśli jej nie przefiltrujesz za pomocą określonego systemu filtrującego, Twój organizm będzie musiał poradzić sobie z nimi sam.

9. Filtry dzbankowe, które wyposażone są dodatkowo w jony srebra, do 48 godzin chronią filtrowaną wodę przed rozwojem bakterii.

Reklama

10. Taniej jest filtrować wodę kranową wykorzystywaną do przygotowania napojów i potraw niż przygotowywać je na bazie wody butelkowanej. Mniej kupionych butelek z wodą oznacza również zmniejszenie negatywnego wpływu ich utylizacji na środowisko naturalne.