Zastawka aortalna nowej generacji



Polscy kardiochirurdzy wszczepili zastawkę aortalną o trwałości do 40 lat – do tej pory biologiczne zastawki serca były do wymiany po 15-20, a u niektórych chorych nawet po 5 latach. Zabiegu, który uratował życie 58-letniej kobiecie, dokonali specjaliści z Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie pod kierunkiem prof. Kazimierza Suwalskiego. Operację wykonano metodą mało inwazyjną, poprzez niewielkie, 10-centymetrowe nacięcie mostka. Nową zastawkę, budową zbliżoną do ludzkiej, osadzoną na ramie z tytanu, można dostosować indywidualnie do każdego pacjenta. Trwałość nowej zastawki pozwoli na jednorazowy zabieg.

Rekonstrukcja krtani u osoby z nowotworem



Polscy chirurdzy usunęli nowotwór i odtworzyli połowę krtani u ponad 60-letniego pacjenta z Gdańska, umożliwiając mu normalne oddychanie i mówienie. Do tej pory chorzy na nowotwór krtani oddychali do końca życia przez rurkę tracheostomijną, a możliwość mówienia zapewnić mogła jedynie sztuczna krtań. Tego typu zabieg wykonuje się na świecie dopiero od 2-3 lat. Zabieg trwał 9 godzin.

Niezwykła operacja stawu biodrowego



Trzyletni Wojtek po wypadku autobusowym znajdował się w stanie krytycznym – miał stłuczoną głowę, płuca, zwichnięty staw biodrowy i złamaną miednicę z przemieszczeniem. Unikatową w skali światowej operację chłopca przeprowadzili ortopedzi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Mimo braku jakichkolwiek wytycznych, jak taka operacja ma wyglądać, dr hab. Jerzy Sułko, ortopeda i traumatolog, zdecydował się nawiercić kość biodrową w trzech miejscach i grubym, podwójnym szwem przymocował ją do talerza biodrowego. Kość zrosła się.

Komputer sterowany za pomocą myśli



Aplikacja NeurON, opracowana przez młody zespół naukowy z Politechniki Gdańskiej, umożliwi sterowanie wózkiem inwalidzkim czy obsługę komputera przez osoby z bezwładnością ruchową – za pomocą myśli. Wynalazek zdobył II miejsce w europejskim konkursie Intel Challenge. Wynalazek ma formę opaski, wyposażonej w czujniki rozpoznające fale mózgowe na zasadzie elektroencefalografu. Wychwytuje proste myśli, mimikę twarzy oraz emocje. Po jej nałożeniu, za pomocą komendy mentalnej typu „obróć coś”, „zmień”, „przekrój” jest możliwa przykładowo edycja trójwymiarowego obiektu na ekranie komputera. Pełna aplikacja ma być dostępna w 2012 roku.

Polskie testy genetyczne na raka



Polscy naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego razem z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu opracowali testy genetyczne nowej generacji, wskazujące większą podatność na raka jelita grubego oraz prostaty. To jedyne takie testy na świecie – pod postacią chipa DNA, umożliwiające równoczesną ocenę setek fragmentów kodu DNA i występujących w nich mutacji. Testy dają wynik po zaledwie 2 dniach. Amerykańskie spółki są zainteresowane wprowadzeniem ich na rynek.

Pionierska matryca dla osób niewidomych



To pierwszy taki wynalazek na świecie. Naukowcy z Krakowa skonstruowali matrycę termiczną, dzięki której osoba niewidoma może poczuć kolor i kształt. Matryca przypomina małą skrzynkę i składa się z figur geometrycznych o gładkiej powierzchni, które nabierają odpowiedniej temperatury w zależności od barwy. Urządzenie służy obecnie do celów dydaktycznych – ruchy rysującego na ekranie komputera nauczyciela zmieniane są na odpowiedni kształt, który aktywuje punkty termiczne na matrycy, co daje możliwość przekazania wiedzy o trudnych do wyobrażenia zjawiskach. Dotykowy sposób „widzenia” świata to intuicyjna potrzeba osób niewidomych – polska nauka w nowatorski sposób wyszła naprzeciw tej potrzebie.

Przeszczep wątroby u osoby z wirusem HIV



Polscy chirurdzy po raz pierwszy w historii przeszczepów wątroby w Polsce od 1987 roku, przeszczepili ten narząd u 20-letniego pacjenta z wirusem HIV. Powodem niewydolności wątroby chorego było przewlekłe zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu B, które spowodowało śpiączkę wątrobową. Transplantacja była dla niego jedyną szansą na przeżycie. Zabiegu dokonali chirurdzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po zabiegu pacjent wybudził się ze śpiączki.

Prekursorski zabieg leczenia nerwicy natręctw



Głęboka stymulacja mózgu, stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona, dystonią, mózgowym porażeniem dziecięcym i ciężkimi postaciami bólów neuropatycznych, została po raz pierwszy w Polsce zastosowana do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Prof. Marek Harat z Kliniki Neurochirurgii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy przeprowadził zabieg wszczepienia elektrod do mózgu. Pacjentka może regulować urządzenie, blokując patologiczne pobudzenia mózgu, odpowiedzialne za obsesyjne przyzwyczajenia.

Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu padaczki



Chirurdzy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierunkiem dra Pawła Naumana zastosowali głęboką stymulację mózgu u 35-letniej pacjentki z lekooporną padaczką. Podczas operacji zostało wykorzystane obrazowanie mózgu, które pomogło określić miejsce do umieszczenia elektrod.

Nowe sposoby leczenia raka



Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego została opracowana nowatorska szczepionka przeciwnowotworowa, która wykorzystuje nie DNA, a mRNA (kwas rybonukleinowy, który jest genetycznym zapisem struktury białka). Wykorzystanie mRNA w szczepionkach przeciwnowotworowych daje możliwość produkcji bezpieczniejszych i skuteczniejszych szczepionek, które w przyszłości mogą posłużyć do opracowania metod ochrony przed wieloma rodzajami nowotworów.

Informacja pochodzi z serwisu www.naukawpolsce.pap.pl.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, 31.12.2011

