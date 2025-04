Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki badań, z których wynika, że tylko 44% ciężarnych usłyszało od lekarza, że nie powinny pić w ciąży alkoholu. Aż 80 badanych kobiet uznało, że lekarze zachęcali je do picia niewielkich ilości alkoholu w ciąży. 38% badanych pań relacjonowało, że były narażone na bierne palenie w domu, a 23% - w pracy. Wprawdzie obecnie w ciąży pali o połowę mniej kobiet niż w latach 90., jednak zatrważające jest wciąż to, że niektórzy lekarze zalecają palenie w ciąży mówiąc, że ułatwi to poród, gdyż dziecko będzie mniejsze.

Lekarze alarmują: nie ma bezpiecznej ilości picia alkoholu w ciąży. Ciężarne kobiety nie mogą go pić. Również nikotyna jest szkodliwa – dym tytoniowy zawiera kilkadziesiąt substancji rakotwórczych. Jego wdychanie może spowodować u dziecka:

śmierć łóżeczkową;

opóźnienia w rozwoju intelektualnym;

niedotlenienie mózgu;

wady rozwojowe;

nowotwory;

zmiany w kodzie genetycznym;

niską masę urodzeniową dziecka;

a także poronienia.

