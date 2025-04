Fot. Fotolia

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony w Meksyku w 1973 roku przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek. Data 12 maja została wybrana nieprzypadkowo – przypada wówczas rocznica urodzin Florence Nightingale – angielskiej pielęgniarki uważanej za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa.

Co ciekawe, to Florence Nightingale sprawiła, że zawód pielęgniarki zaczął kojarzyć się pozytywnie – jeszcze w XIX wieku pielęgniarkami zostawały osoby bez potrzebnego wykształcenia, rekrutowane wśród... prostytutek. To właśnie ona założyła pierwszą szkołę pielęgniarską i uświadomiła społeczeństwu, że pielęgniarka to zawód, polegający nie tylko na podawaniu leków, lecz także na zapewnieniu dobrej opieki – trosce o dostęp chorego do czystego powietrza, dietę oraz higienę.

Czym zajmuje się pielęgniarka?

Współcześnie do wykonywania zawodu pielęgniarki wymagane jest ukończenie odpowiedniego kierunku kształcenia. "Pielęgniarstwo" jako kierunek studiów posiada w swojej ofercie każda szkoła wyższa o profilu medycznym. Aby zostać pielęgniarką potrzebne jest wykształcenie wyższe - tytuł licencjata lub magistra kierunku pielęgniarstwa. Niepokoi fakt, że w Polsce coraz mniej osób wybiera tę drogę zawodową - mamy zaledwie 5,4 pielęgniarki na 1000 mieszkańców. To bardzo słaby wynik.

Co należy do zadań pielęgniarki?

podaje i aplikuje leki pacjentom

wykonuje zastrzyki

asystuje lekarzowi podczas operacji

promuje zdrowy styl życia

Zadań tych jest jednak o wiele więcej, tym bardziej więc warto uszanować pracę osób, których rola nie sprowadza się wyłącznie do powtarzalnych zadań wykonywanych w placówce medycznej. Praca pielęgniarki nierzadko wiąże się z dużym stresem, ponieważ często także w jej rękach leży życie pacjenta.

