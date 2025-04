12 marca - Światowy Dzień Nerek

"Kości mogą ulec złamaniu, mięśnie zanikowi, gruczoły mogą próżnować, nawet mózg może zapaść w sen nie powodując bezpośredniego zagrożenia życia. Jeśli jednak nerki zawiodą, to nie przeżyją ani kości, ani mięśnie, gruczoły ani mózg." prof. Homer Smith

Światowy Dzień Nerek to kampania obchodzona co roku, w każdy drugi czwartek marca, która ma za zadanie uświadomienie ludziom, jak ważne są nerki dla zdrowia i życia oraz edukację z zakresu chorób nerek. W stu krajach świata odbędzie się marsz "Ku zdrowym nerkom”. W tym roku, pod lupę bierze się wysokie ciśnienie tętnicze krwi, jako jeden z objawów przewlekłej choroby nerek.

ŚDN to dobra okazja do sprawdzenia, czy jesteśmy w grupie ryzyka choroby nerek. Nie rezygnujmy z propozycji badań. Może to stać się dla niektórych z nas prewencją groźnej choroby, a nawet ratunkiem. Pamiętajmy, że choroby nerek są groźne, ale można je leczyć z pozytywnym skutkiem.

Troszkę anatomii...

Nerka to narząd występujący w naszym organizmie podwójnie. Można go porównać do ciemnej fasoli o masie około 170 gram. Zlokalizowana jest w jamie brzusznej, zaotrzewnowo. Nerka jest bardzo dobrze unaczyniona. Komórki, które ją budują to nefrony. Górny „biegun” nerki jest okryty kapturkiem, który nazywa się nadnercze. Jest to gruczoł wydzielania wewnętrznego. Nerka ma również swoją wnękę, która to stanowi miejsce wychodzenia moczowodu, prowadzącego urynę do pęcherza.



Rola nerek w organizmie ludzkim

Opiera się głównie na oczyszczaniu ustroju z toksycznych produktów przemiany materii i usuwaniu ich z moczem. Ponadto bierze udział w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, gospodarki kwasowo-zasadowej oraz wodnej. Bierze też udział w erytropoezie (proces tworzenia erytropoetyny) i produkuje aktywną witaminę D3.

Co to jest PChN i jakie są jej przyczyny?

„Przewlekłą chorobę nerek można określić jako wieloobjawowy zespół chorobowy, powstały w następstwie zmniejszenia liczby czynnych nefronów, niszczonych przez różnorodne procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek” . Definicja tej choroby opiera się na różnych kryteriach dotyczących funkcjonowania nerek.

Główne przyczyny przewlekłej choroby nerek:

kłębuszkowe zapalenie nerek i inne zapalenia

nefropatia w cukrzycy i nadciśnieniu

wielowartościowość nerek

nieznane

Badania profilaktyczne:

National Kidney Foundation stworzyła program Kidney Early Evaluation Program dla osób zagrożonych wystąpieniem PChN. Osoby z dolegliwościami wyżej wymienionymi, jako przyczynny, powinny wykonywać następujące badania profilaktyczne:

pomiar ciśnienia tętniczego

kontrola masy ciała

pomiar stężenia glukozy, kreatyniny i hemoglobiny w surowicy krwi

badanie ogólne moczu i w kierunku mikroalbuminurii, białkomoczu, hematurii

wyliczenie eGFR – wielkość przesączania kłębuszkowego

Katarzyna Ziaja