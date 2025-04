fot. Fotolia

Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który przypada w tym roku 12 września, akcja edukacyjno-informacyjna „Przygotuj się na wstrząs” organizuje na plaży Wilanów darmowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy we wstrząsie anafilaktycznym, które odbywać się będą od 11:00 – 17:00 co godzinę. Celem planowanych działań jest edukacja Polaków w zakresie prawidłowo udzielanej pierwszej pomocy oraz podkreślenie tego, jak kluczowe jest budowanie świadomości w tym zakresie wśród różnych grup wiekowych.

Planowane działania dedykowane są dorosłym, młodzieży i dzieciom. Partnerami wydarzenia są: Dzielnica Wilanów, Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy – Ewa Malinowska-Grupińska, Polski Czerwony Krzyż oraz Czwórka Polskie Radio.

W ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy zostanie stworzony punkt szkoleń, w ramach którego wykwalifikowani ratownicy medyczni akcji „Przygotuj się na wstrząs” oraz instruktorzy i wolontariusze PCK prezentować będą na fantomach prawidłowo przebiegającą akcję udzielania pierwszej pomocy oraz zaproszą osoby chętne do przećwiczenia całej procedury. Powstaną dwie sekcje szkoleniowe: pierwsza – dla dorosłych, druga – dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo stworzona zostanie sekcja kulinarna, w obrębie której dietetycy pokażą jak w prosty sposób gotować dania bezpieczne dla alergików. Coraz więcej Polaków skarży się na różnego rodzaju uczulenia. Pomimo że alergia nie jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, to zwiększa ona ryzyko anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego.

Zobacz też: Oparzenie chemiczne dziecka - pierwsza pomoc

Źródło: materiały prasowe Flywheel/mn

Reklama