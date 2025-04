Zakrzepica - co to za choroba?

Zakrzepica to groźna choroba, podczas której krew nie krąży płynnie, ale napotyka na przeszkody w naczyniach krwionośnych. Przeszkodami tymi są skrzepy, których przyczyna często leży w zaburzeniach krzepliwości krwi.

Rozwojowi zakrzepicy żył głębokich sprzyja długie siedzenie w jednej pozycji i praca biurowa. Objawów takich jak obrzęk jednej nogi lub obu, ból podczas chodzenia czy podwyższona ciepłota nogi nie należy bagatelizować – każdego roku z powodu zakrzepicy umiera więcej osób niż z powodu AIDS, raka piersi i wypadków drogowych razem wziętych.

Zobacz także: Jak zapobiec zakrzepicy podczas długich lotów samolotem?

Pierwszy Światowy Dzień Walki z Zakrzepicą