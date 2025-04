fot. Fotolia

W dniach 8-11 maja w Krakowie odbył się 14. Kongres EOA – Europejskiego Stowarzyszenia Stomijnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń stomijnych z całej Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Po raz pierwszy w historii miał on miejsce w Polsce. Organizatorem przedsięwzięcia było Europejskie Stowarzyszenie Stomijne przy współpracy Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko.

Czy stomię należy postrzegać jako schorzenie czy jako nadzieję na życie? Jak można poprawić jakość życia pacjentów stomijnych? Jak zapobiegać komplikacjom wyłonienia stomii? To główne tematy poruszone podczas Kongresu w Krakowie.

Rozmawiano także o konsekwencjach i ograniczeniach wyłonienia stomii, które wcale nie muszą oznaczać zmiany trybu życia czy wykluczenia zawodowego. Hasło przewodnie Kongresu: „BE INSPIRED” miało być motywacją do aktywnej i skutecznej walki o poprawę jakości życia pacjentów stomijnych.

– Bardzo się cieszę, że tegoroczny Kongres odbył się w naszym kraju. To była niepowtarzalna szansa dla polskiego środowiska stomików, personelu medycznego oraz firm produkujących sprzęt stomijny na poznanie sytuacji i potrzeb stomików z innych regionów świata. Mam nadzieję, że zdobytą wiedzę skutecznie wykorzystamy poprawiając komfort życia pacjentów stomijnych – mówi Agnieszka Siedlarska, prezes SALTS Polska.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Konieczność przeprowadzenia operacji jej wyłonienia może być spowodowana wieloma czynnikami. Najczęściej jest konsekwencją występowania nowotworu jelita grubego, chorób zapalnych, polipowatości jelita grubego czy choroby Leśniowskiego-Crohna.

W przypadku nieprawidłowej pracy narządu chirurg wycina chory fragment i tworzy nową drogę wypróżniania znajdującą się na ścianie brzucha. Od tego momentu wypróżnianie oraz wydalanie gazów odbywa się przez wyłonioną stomię. Ze względu na pominięcie zwieracza zamykającego ujście jelita nie ma możliwości kontroli wypróżnień i wydalania gazów, dlatego pacjent korzystać musi ze specjalnego worka stomijnego. W Polsce żyje około 40 000 stomików.

– Kongres pokazał, że w Polsce, mimo dotychczas podejmowanych działań, potrzebne są dodatkowe inicjatywy, których celem będzie edukacja na temat stomii. Niestety, nadal stanowi ona swego rodzaju tabu, o którym nie mówi się publicznie. Stomicy w naszym kraju wciąż spotykają się z niezrozumieniem, a nawet z dyskryminacją – mówi Agnieszka Siedlarska.

