Dlaczego czyste powietrze jest ważne?

Czyste powietrze to dobrze natleniona krew, lepsze samopoczucie, więcej energii, ograniczenie chorób układu oddechowego i krwionośnego. To zdrowa gleba, na której uprawiamy warzywa, owoce i zboże i czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są przestarzałe, nieefektywne domowe piece centralnego ogrzewania, w których spala się słabej jakości węgiel, muł i odpady.

Na 90% powierzchni Polski – w miastach i wsiach – pył ze spalania w domowych piecach grzewczych przekracza normy. Wdychany wnika do krwi i uszkadza narządy wewnętrzne.

Jak dbać o czyste powietrze w swoim otoczeniu?

Fundacja Ekologiczna ARKA apeluje, by sprawdzać:

kto monitoruje jakość powietrza w twoim regionie i jak ty możesz być o tym informowany

co robi twój samorząd w sprawie ochrony czystego powietrza

jak najlepiej będziesz wpływał na swoich sąsiadów, by nie zanieczyszczali powietrza.

Nie spalaj w piecu żadnych odpadów, segreguj śmieci i wszystkie oddawaj odpowiednim służbom komunalnym, nie kupuj taniego węgla i mułu, nie pal nimi; ociepl swój dom, żeby mniej spalać podczas ogrzewania.

Osoby, które spalają odpady łamią prawo dotyczące ochrony środowiska i zagrożeń epidemiologicznych oraz przepisy przeciwpożarowe.

Za spalenie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Kominy, w wyniku palenia śmieciami często zapychają się sadzą, co może skończyć się dla domowników zaczadzeniem i zapaleniem przewodu kominowego.

Spalanie śmieci w domowych piecach centralnego ogrzewania powoduje rozprzestrzenianie do powietrza oprócz pyłu także rakotwórczych dioksyn. Ludzie, którzy palą w piecach złej jakości węglem, mułem i odpadami nie oszczędzają żadnych pieniędzy, mimo, że tym się kierują. Trują siebie i najbliższych, zanieczyszczają glebę i wodę, degradują środowisko, w którym żyją.

