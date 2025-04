fot. Fotolia

Światowy Dzień Farmaceuty (14 maja 2015 r.) to doskonała okazja do popularyzacji idei opieki farmaceutycznej, która jest ukierunkowana na fachową pomoc, wsparcie oraz zrozumienie. To farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii, czego efektem jest poprawa jakości życia pacjentów. Zawód aptekarza wymaga więc nie tylko ukończenia trudnych studiów i specjalistycznej wiedzy, ale także zdolności interpersonalnych. Klienci odwiedzający apteki często jednak o tym zapominają – traktują farmaceutów jak sprzedawców w sklepie, nie pamiętają o terminie realizacji recepty, żądają wydania leku bez jej okazania. Aptekarz nawet w takich sytuacjach jest zobligowany do tego, aby wyjaśnić każdą wątpliwość swojego klienta. Przed następną wizytą, warto się jednak odpowiednio do niej przygotować. Podpowiadamy więc o czym należy pamiętać odwiedzając aptekę.

Otrzymując receptę od lekarza, zwróćmy uwagę na jej czytelność – jeśli farmaceuta będzie miał problem z odczytaniem nazwy leku czy rozszyfrowaniem podpisu lekarza może nie wydać przepisanego preparatu. Dobrze wypełniona recepta musi zawierać: numer, datę, dane pacjenta (imię i nazwisko, nr PESEL, adres), określenie oddziału NFZ, kod uprawnień dodatkowych, dane dotyczące świadczeniodawcy, dane dotyczące wystawianych leków, pieczątkę i podpis lekarza. Na podstawie dowodu osobistego farmaceuta może jedynie poprawić błędnie wpisany nr PESEL lub adres.

Zapytaj swojego farmaceutę!



„Już podczas studiów młodzi farmaceuci uczą się, że rozmowa z pacjentem jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia klienta, jak i samego aptekarza. Odwiedzając aptekę, pacjenci często nie zdają sobie jednak sprawy, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do takiej wizyty. Niestety duża część osób uważa, że jest to niepotrzebne, ponieważ na bieżąco może odpowiadać na pytania specjalisty. Pytania te nierzadko pozostają bez odpowiedzi – klienci nie wiedzą jakie dokładnie leki przyjmują czy na jakie dolegliwości jeszcze się leczą. Bywa też tak, że część informacji jest ukrywana, ponieważ niektórzy wstydzą się powiedzieć o pewnych objawach lub nałogach, albo po prostu uważają je za nieistotne. Zdarza się też, że boją się zadawać pytań – nie wiedzą, jakie kwestie warto poruszyć lub obawiają się, że ich problem zostanie zbagatelizowany. Pamiętajmy jednak, że zaufanie i szczerość w rozmowie skraca czas wizyty, ułatwia pracę farmaceuty i pomaga w dobraniu najlepszych medykamentów” – wyjaśnia Pani Karolina – magister farmacji, pracująca w stołecznej aptece.

Jakie pytania mogą ułatwić nam wizytę w aptece?



Leki, zarówno te, na które otrzymaliśmy receptę od lekarza, jak i pozostałe, dostępne w aptece bez jej okazania, mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. Aby mieć poczucie, że wiemy dostatecznie dużo o danym specyfiku, podczas wizyty w aptece warto zaczerpnąć o nim jak najwięcej informacji. Poniżej kilka pytań, które mogą znacznie ułatwić nam rozmowę o leku:

Jaki jest sposób dawkowania tego leku? Czy istnieje jego tańszy odpowiednik? Jak i kiedy przyjmować lek oraz jak długo? Jakie są możliwe działania niepożądane jego stosowania i co robić gdy one wystąpią? Co robić w sytuacji, kiedy zapomnieliśmy zażyć lek? Czy muszę wykupić receptę w całości? Czy proponowany produkt jest lekiem czy suplementem diety? Gdzie przechowywać dany lek? Czy może on wchodzić w szkodliwe interakcję z innymi lekami które przyjmuję? Który suplement będzie dla mnie najlepszy?

Źródło: materiały prasowe On Board