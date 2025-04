Ciąża - tygodnie między 15. a 18. to czas względnego spokoju. Jest to już półmetek ciąży, oraz środek 2 trymestru. Do porodu jeszcze daleko a początkowe nieprzyjemne objawy ciąży już minęły. Jednak nie znaczy to że można spocząć na laurach. Jakie badania wykonuje się w tygodniach ciąży od 15 do 18? Jak postępuje rozwój płodu? Na co musi być przygotowana przyszła mama?

Rozwój płodu w łonie matki

W tym okresie dziecko głównie rośnie. Masa ciała wzrasta od 200g na początku piątego miesiąca by osiągnąć ok 460g pod koniec. Oznacza to, że w zaledwie kilka tygodni waga płodu zwiększa się dwukrotnie. Długość natomiast wzrosła od 140mm do 190mm.

Poza szybkim wzrostem zmiany są niewielkie. U dziewczynek dochodzi do ostatecznego ukształtowania macicy. U chłopców zstępowanie jąder (z jamy brzusznej do moszny) zaczyna się trochę później, bo około 20 tygodnia ciąży.

Wizyta u lekarza i badania kontrolne

W czasie całej ciąży konieczne są częste wizyty u lekarza ginekologa. Pozwala to na wczesne wychwycenie wad wrodzonych oraz innych nieprawidłowości. W okresie między 15 a 18 tygodniem ciąży należy zgłosić się do lekarza przynajmniej raz. To właśnie w tym czasie należy wykonać test potrójny, oraz badanie moczu. Przyszłe mamy często cierpią na bezobjawowe zakażenie układu moczowego, które można wykryć tylko za pomocą badań laboratoryjnych moczu. Mimo iż dla matki jest niegroźne, dla płodu może być bardzo niebezpieczne.

Test potrójny polega na pobraniu krwi i oznaczneniu w niej stężenia 3 substacji: AFP, estradiolu oraz beta-HCG. Test potrójny pozwala na wczesne wykrycie wad genetycznych płodu. Nie daje on jednak stupocentowej pewności. Dlatego jeśli wypadnie dodatnio, dla potwierdzenia rozważa się wykonanie amiopunkcji.

Amiopunkcja polega na nakłuciu brzucha matki i pobraniu kilku komórek z płynu owodniowego w którym pływa płód. Pozwala to potwierdzić lub wykluczyć ewentualne wady genetyczne.

Sprawy codzienne

W okresie między 15 a 18 tygodniem ciąży brzuch przyszłej matki szybko się powiększa. Pod koniec 18 tygodnia doświadczone mamy zaczynają wyczuwać ruchy maleństwa. Początkowo mogą przypominać ruchy perystaltyczne jelit, ale z każdym dniem stają się bardziej wyraźne i łatwiej je wyczuć.

Jest to dobry czas na budowanie więzi. Do malucha można mówić, głaskać brzuszek, puszczać muzykę. Mały człowiek uczy się dotyku mamy, tembru jej głosu. W podobny sposób z dzieckiem w brzuszku może się również „zaprzyjaźnić” ojciec.

