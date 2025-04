fot. Fotolia

W Polsce otyłość wśród dzieci jest coraz większym problemem. Prawie pół miliona uczniów ma nadwagę lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa. Kluczem do sukcesu jest prawidłowa dieta oraz aktywność fizyczna. A jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, coraz więcej dzieci nie chce ćwiczyć na WF-ie.

Raport NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach zwraca uwagę na absencje uczniów na zajęciach WF-u. W szkołach rośnie odsetek uczniów niećwiczących i nieobecnych na zajęciach.

W raporcie czytamy, że w starszych klasach szkół podstawowych ok. 15% uczniów nie bierze czynnego udziału w zajęciach, w gimnazjach 23%, a w szkołach ponadgimnazjalnych odsetek ten sięga 30%.

Dzieci i młodzież jako główne powody unikania ćwiczeń wymieniały względy zdrowotne (35%) oraz nieatrakcyjny sposób prowadzenia zajęć (31%).

Z badań NIK wynika, że uczniom brakuje zróżnicowanych zajęć sportowych na zajęciach. Uczniowie wskazują, że nauczyciele nadmiernie preferują gry zespołowe (28%) oraz ćwiczenia gimnastyczne (20%). Z kolei inne formy zajęć, np. bieganie, taniec, aerobik, pływanie, stanowią zaledwie niewielki procent wszystkich prowadzonych zajęć. Uczniowie w ograniczonym stopniu mają też możliwość wyboru rodzaju ćwiczeń.

Specjaliści alarmują, że dzieci są szczególnie zagrożone otyłością, a nie ćwiczenie podczas zajęć wychowania fizycznego i siedzący tryb życia sprzyja narastaniu problemu. Dlatego już od najmłodszych lat, zarówno rodzice jak i nauczyciele powinni przekazywać najmłodszym zasady prawidłowego odżywiania i aktywnego trybu życia. Należy je wprowadzać stopniowo, ale konsekwentnie. Zbilansowana dieta, picie wody, ograniczenie słodyczy i regularne uprawianie sportu to niektóre zasady, których trzeba nauczyć dziecko.

Reklama

W odpowiedzi na potrzebę upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku szkolnym powstał program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii”. Skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i rodziców. Jego celem jest promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę i otyłość.

W ramach programu uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych na temat wybierania wartościowych produktów spożywczych, propozycje zdrowych i smacznych posiłków, a także pomysły na aktywne spędzanie czasu.

Codzienna aktywność fizyczna jest szczególnie ważna dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Pamiętajmy, że odpowiednio zbilansowana dieta połączona z aktywnością fizyczną nie tylko wpływa na zdrowie, ale także dostarcza pozytywnej energii niezbędnej do codziennej nauki, a także sprzyja dobremu samopoczuciu.

Zobacz też serwis Aktywność fizyczna

Źródło: materiały prasowe Media forum/mn