15 grudnia otwieracie Mamy Lamy – klubu dla rodziców i dzieci

Plan otwarcia Mamy Lamy

Informacja od organizatora:

Od godzinny 10.00 rozpoczynamy plastyczne zajęcia dla dzieci i chętnych rodziców. Samodzielnie ozdobione bombki, kartki, pierniki będą na pewno pięknym prezentem dla babć, cioć i dziadków.

Od godz. 11.00 do 12.00 najmłodsze dzieci zapraszamy na Małe Muzykowanie – zajęcia z wykorzystaniem instrumentów.

Rodzice mogą w tym czasie wypić pyszną kawę.

Od rana do godziny 14.00 działać będzie studio Foto Lama – tylko w nim zamówisz mikołajowy portret dziecka, kubek i kalendarz ze zdjęciem. To też jedyna okazja by być sfotografowanym przez swoje dziecko.

O godz.15.00 odbędzie się kolorowe spotkanie z książką „Bajkowa Mozaika. Bajki z całego świata”.

Spotkanie poprowadzi Anna Kaszubska - pomysłodawczyni i współautorka wielokulturowego projektu książkowego – zbioru bajek opowiedzianych przez: Weronikę Marczuk, Dzianiego, Conrado Moreno, Halinę Mlynkovą, Michała Piróga, a także uchodźców i emigrantów z Iraku, Gruzji, Białorusi, Wietnamu, Turcji, Rosji.

W programie spotkania:

Czy książki rosną na drzewach? – czyli o tym jak powstaje książka. „Najpiękniejszy obraz świata” – opowiadanie bajki. Wspólne rozważanie czym jest mozaika – od techniki plastycznej do mozaiki społecznej i kulturowej. Warsztat plastyczny – wykonanie jedynej i niepowtarzalnej mozaiki. Możliwość zakupu książki i otrzymania imiennej dedykacji.

Wszystko w kolędowym nastroju.

Na dzieci i rodziców czekamy od godziny 10.00.

Udział dzieci w zajęciach i spotkaniach jest bezpłatny.

Do miłego zobaczenia! Zespół Mamy Lamy

Miejsce:

Klub dla dzieci i rodziców MAMA LAMA,

ul. J.Dąbrowskiego 71 (przy Metro Racławicka) na Starym Mokotowie,

tel. 722 196 168.

www.mamalama.pl

