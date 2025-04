Zgodnie z wynikami badań, prowadzonych przez 8 lat w Tajwanie przez dr. Chi-Pang Wena z Narodowego Instytutu Badań Zdrowia na grupie 400 tysięcy Tajwańczyków, nawet umiarkowany wysiłek fizyczny jest w stanie wydłużyć nam życie nawet o 3 lata.

Tylko 15 minut ćwiczeń dziennie zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci o 14%, a zachorowania na raka - o 10%. Kolejne minuty regularnych ćwiczeń to plus 1% do odporności na nowotwory.

Niewielki, ale regularny wysiłek fizyczny jest w stanie przedłużyć życie o średnio 3 lata.

Źródło: www.rp.pl, 16.08.2011 /ah

