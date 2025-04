Fot. Procontent Communication

Reklama

Niepłodność w Polsce – problem na dużą skalę

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co najmniej 60-80 milionów par na świecie jest dotkniętych problemem bezdzietności. Przyjmuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych ten problem dotyczy od 10 do 15% par w wieku prokreacyjnym.

Szacuje się, że w Polsce około 1,2-1,3 mln par może być dotkniętych niepłodnością, z czego część wymaga leczenia metodą wspomaganego rozrodu.

Ponadto krajowi eksperci szacują, że około 15 tys. par w Polsce wymaga leczenia metodą in vitro. Problem niepłodności dotyka coraz większej ilości par, stając się chorobą cywilizacyjną.

Czym jest niepłodność?

Niepłodność to stan, w którym, mimo regularnego współżycia (3-4 razy w tygodniu) przez 12 miesięcy, nie dochodzi do zapłodnienia. Należy ją odróżnić od bezpłodności, która cechuje się całkowitą niemożnością do poczęcia potomka i diagnozuje się ją bardzo rzadko.

U kobiet rozróżnia się dwa typy niepłodności:

niepłodność pierwotną, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży,

niepłodność wtórną, gdy kobieta na pewno już kiedyś w ciąży była.

Zobacz także: Jakie są przyczyny niepłodności u kobiet i mężczyzn?

Reklama

Jak rozpoznać niepłodność żeńską?

Niepokojącymi objawami, które mogą świadczyć o niepłodności, są trądzik oraz przetłuszczanie się włosów, związane z nadprodukcją testosteronu. Natomiast wypadanie włosów, problemy z cerą, pocące się ręce i przyspieszone bicie serca mogły zostać spowodowane nieprawidłową pracą tarczycy, która wpływa na płodność.

Trzeba zwrócić także uwagę na regularność cyklu. Jeżeli kobieta miesiączkuje, należy przypuszczać, że jest płodna.

Zatrzymanie miesiączki będzie świadczyć o niemożności poczęcia dziecka. Brak okresowego krwawienia może być tymczasowy i wynikać ze stresu, a także zbyt niskiej lub wysokiej wagi, jednak nie należy go bagatelizować.

"Do lekarza specjalisty z dziedziny niepłodności para powinna się zgłosić w przypadku, gdy przez 6-12 miesięcy nieskrępowanego współżycia płciowego nie udaje się uzyskać ciąży. Pierwszym krokiem jest eliminacja czynnika męskiego, ponieważ może się zdarzyć, że przyczyna niepłodności tkwi w partnerze.

Szacuje się, że niepłodność kobieca występuje w około 35% przypadków, podobnie męska, w 10% problem dotyka obojga partnerów, natomiast 20% przyczyn niepłodności nie udaje się ustalić" – mówi dr Grzegorz Mrugacz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Źródło: Materiały kampanii Płodna Polka

Zobacz także: Na Śląsku coraz większość mężczyzn ma problemy z płodnością