fot. Fotolia

O skali i znaczeniu chorób układu krążenia rozmawiamy z lekarzem Centrum Chorób Cywilizacyjnych Scanmed Multimedis, Ewą Nowosielską.

Reklama

Choroby układu krążenia to stosunkowo szerokie pojęcie. Jakie choroby kryją się pod tą nazwą?



Choroby układu krążenia są to schorzenia obejmujące zarówno narządy, jak i tkanki wchodzące w skład układu krążenia, szczególnie serce, tętnice i żyły. Stąd często używana nazwa „choroby układu sercowo-naczyniowego”. Najczęściej spotykanymi chorobami w populacji są: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zakrzepica żylna i niewydolność serca. Jak widać jest ich wiele, jednak jeżeli przyjrzymy się przyczynom ich powstawania, to okaże się, że są do siebie podobne.

Proszę nam zatem przybliżyć jakie są główne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?



Najczęściej czynniki ryzyka dzieli się na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do zasadniczych czynników poddających się modyfikacji, czyli takich, na które mamy wpływ, należą: palenie papierosów, zaburzenia gospodarki cholesterolowej, cukrzyca, nadciśnienie, brak aktywności fizycznej i związana z tym otyłość. Z kolej nie możemy w żaden sposób zmodyfikować wieku, płci bądź też rodzinnego obciążenia chorobami układu krążenia.

W ostatniej dekadzie mówi się coraz częściej o wielu innych czynnikach ryzyka, jednak te, które wymieniłam, uznawane są za podstawowe. Mam tu na myśli tzw. nowe czynniki i markery ryzyka sercowo-naczyniowego, które mają potencjalnie istotne znaczenie szczególnie w strategii zapobiegania chorobom układu krążenia. Należą do nich m.in.: depresja, brak wsparcia społecznego i przewlekły stres, zanieczyszczenie powietrza, a także częstość rytmu serca.

Z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera rocznie około 170-200 tys. Polaków. Zgodnie z badaniami naukowymi istnieje szansa, aby uniknąć aż połowy tych zgonów. W czym więc tkwi problem?



Jak najbardziej istnieje taka szansa, jednak problem polega na tym, że wielu Polaków informację o możliwościach skutecznej profilaktyki traktuje dość sceptycznie. Na co dzień popełniamy zbyt wiele błędów dotyczących naszego stylu życia. Duży odsetek społeczeństwa systematycznie sięga po używki, m.in. pali papierosy oraz pije alkohol – które jak wiemy mają niekorzystny wpływ na nasz organizm. Dodatkowo stres i bardzo niska aktywność fizyczna sprawiają, że spora część populacji boryka się z problemem nadwagi, otyłości czy też zaburzeniami przemiany materii. Statystyki te zdecydowanie mogłyby się obniżyć, gdybyśmy nie tylko prowadzili zdrowy tryb życia, ale także regularnie korzystali z dostępnych badań profilaktycznych oraz systematycznie kontrolowali swój stan zdrowia.

Zatem czy możemy skutecznie uchronić się przed tymi schorzeniami?



Oczywiście. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych.52% sukcesu to nasz styl życia. Jeżeli dodamy do tego jeszcze opiekę medyczną, która w około 10% determinuje nasze zdrowie, otrzymujemy aż 62% sukcesu w walce z chorobami układu krążenia. Pozostałe 38% to pozostające poza naszym wpływem czynniki genetyczne (16%) oraz środowisko (22%). Reasumując, nasze zdrowie jest w naszych rękach.

Reklama

Wobec tego proszę powiedzieć, co konkretnie możemy zrobić, aby uniknąć chorób układu krążenia?



Jeśli chcemy być zdrowi i dożyć słusznych lat, wystarczy przestrzegać kliku prostych zasad. Bardzo ważna jest odpowiednio zbilansowana dieta, szczególnie uboga w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Powinniśmy wybierać te produkty, które są zdrowe, np. warzywa i owoce, ciemne pieczywo, ryby morskie, tłuszcze roślinne. Istotnym dopełnieniem zbilansowanej diety jest podejmowanie systematycznie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. Wysiłek fizyczny stanowi dla naszego organizmu pewnego rodzaju lek, który chroni nas przed różnego rodzaju chorobami. Kolejnym elementem profilaktyki jest unikanie stresu i niepalenie tytoniu. Nie zapominajmy również o okresowych badaniach profilaktycznych, takich jak: badanie ciśnienia tętniczego krwi, stężenia glukozy oraz cholesterolu. Pamiętanie o tych zaleceniach i sumienne ich przestrzeganie będzie gwarancją dobrej formy naszego serca.

Zobacz też: Co zagraża Twojemu sercu?

Źródło: materiały prasowe Scanmed Multimedis S.A./mn