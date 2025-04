Pierwszy na świecie telefon zaufania dla dzieci powstał w 1970 roku w Nowej Zelandii. Już kilka miesięcy później, niezależnie i bez wiedzy o tej inicjatywie, swoje działanie rozpoczął w Warszawie Młodzieżowy Telefon Zaufania. Przez ostatnie 40 lat powstawało wiele lokalnych i ogólnopolskich telefonów zaufania dla dzieci. Niektóre rozwijały się poprzez specjalizację i profesjonalizację oferty pomocowej, inne niestety kończyły swoją działalność. Dziś w Polsce istnieje kilkanaście telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Tylko nieliczne z nich są bezpłatne i ogólnodostępne. 17 maja to święto telefonów zaufania, ale też szansa na promowanie tej formy pomocy wśród dzieci i młodzieży.

Polskie telefony zaufania

116 111 to pierwszy, ogólnopolski i całkowicie bezpłatny telefon zaufania dla młodych osób, prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje. 116 111 służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Pod tym numerem można znaleźć pomoc przez 7 dni w tygodniu od godziny 12:00 do 20:00. O pomoc można równie poprosić online (anonimowo), korzystając ze strony www.116111.pl. Od 2008 roku konsultanci odebrali ponad 560 tysięcy połączeń oraz odpowiedzieli na ponad 15 tysięcy wiadomości online.

Telefon 800 100 100 to wspólny projekt Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia związanych z korzystaniem z internetu lub telefonii komórkowej.Pod tym numerem można znaleźć pomoc w dni powszednie w godzinach 11:00-17:00. Można również skorzystać z czatu na stronie Helpline.org.pl lub przesłać swoje zgłoszenie na e-mail: helpline@helpline.org.pl.

Od 2007 roku z zespołem Helpline.org.pl dzieci, młodzież, ich rodzice i profesjonaliści skontaktowali się ponad 158 tysięcy razy.

– W rozmowie z dzieckiem ważne jest, aby znaleźć coś, co może je wzmocnić. To może być obecność bliskiej osoby lub kontakt ze specjalistą, zauważenie mocnych strony dziecka, rozmowa o jego pasjach i osiągnięciach. Ważne jest wszystko, co pomaga naszym rozmówcom poczuć się lepiej – mówi Lucyna Kicińska, koordynator Telefonu 116 111. I dodaje: – Zależy nam, aby młode osoby dostrzegały i doceniały swoje możliwości, korzystały z nich i odzyskiwały wiarę we własne siły.

– Edukujemy dzieci nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa w sieci, ale też staramy się im pokazać, jak wiele mogą zrobić w sytuacji zagrożenia. Pomagamy przezwyciężać bezsilność, która towarzyszy im, kiedy przeżywają trudności – mówi Marta Wojtas, koordynator Helpline.org.pl.

Źródło: Fundacja Dzieci Niczyje/ mk