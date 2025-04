Fot. Fotolia

Jak pokazują dane zawarte w najnowszym raporcie, zrealizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie”, aż 41% badanych nie pamięta kiedy ostatnio mierzyło sobie ciśnienie, a tylko 17% respondentów zrobiło to w ciągu ostatniego tygodnia. Blisko co 10 respondent nigdy nie mierzył lub nie miał mierzonego ciśnienia. Te alarmujące dane pokazują, że Polacy wciąż nie przykładają odpowiedniej uwagi do potrzeby profilaktyki w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wyniki raportu pokazują także, że wśród Polaków nadal panuje przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia.

Reklama

W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego zmierz sobie ciśnienie!

Patron merytoryczny kampanii – prof. Marian Zembala ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – przekonuje: "Codzienna profilaktyka ciśnienia tętniczego jest bardzo ważna, gdyż może pomóc wcześnie wykryć problem i zapobiec wystąpieniu groźnych incydentów kardiologicznych takich jak zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu".

Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za 48% zgonów w Polsce. Każdego dnia z powodu tych schorzeń umiera w naszym kraju prawie 500 osób. Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka związanego ze schorzeniami układu sercowego, poza zdrowym i odpowiedzialnym trybem życia, jest systematyczna profilaktyka.

Najlepszą formą prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego są, oprócz odpowiedniej diety, zdrowego trybu życia i regularnej aktywności fizycznej, regularne pomiary ciśnienia tętniczego.

W związku z tym, organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” w 2014 r. realizują swoje działania na terenie całej Polski, wykonując bezpłatne badania wśród Polaków. W 2013 r. w ramach kampanii udało się przebadać ponad 250 000 osób. W 2014 r. badania będą wykonywane w centrach handlowych, podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek oraz kontroli drogowych.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie www.cisnienienazycie.pl

Źródło: Materiały prasowe Procontent PR/ bj

Zobacz także: Ciśnienie tętnicze krwi - jakie parametry powinny nas zaniepokoić?