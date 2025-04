Fot. Fotolia

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Wśród czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego należy wymienić tzw. czynniki niemodyfikowalne (czyli te, na które nie mamy wpływu) oraz czynniki modyfikowalne (zależne od nas).

"Czynniki ryzyka niemodyfikowalne to płeć męska, zaawansowany wiek czy choroby serca występujące w rodzinie. Czynniki modyfikowalne to te, które można skutecznie zwalczać, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia choroby" – mówi dr Piotr Wesołowski. Należą do nich:

brak aktywności fizycznej,

nadwaga i otyłość,

palenie tytoniu,

nadużywanie alkoholu,

zaburzenia lipidowe (podwyższone stężenie cholesterolu),

zaburzenia gospodarki węglowodanowej (nietolerancja glukozy, cukrzyca typu 2),

nadciśnienie tętnicze.

"Należy pamiętać, że w większości przypadków nie mamy do czynienia z pojedynczym czynnikiem ryzyka, ale rozmaitymi, mnogimi kombinacjami czynników. W związku z tym, po ich zidentyfikowaniu należy zwalczać je wszystkie jednocześnie. Tylko takie postępowanie może zakończyć się sukcesem" – dodaje lekarz.

Jak zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego?

Najlepszą formą prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego są – oprócz odpowiedniej diety, zdrowego trybu życia i stałej aktywności fizycznej – regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi.

Dlatego organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” już od dwóch lat realizują program bezpłatnych badań ciśnienia krwi oraz wieku serca wśród Polaków na terenie całego kraju.

Do tej pory w ramach kampanii udało się przebadać blisko 319 000 osób.

Akcje bezpłatnych badań odbywają się w centrach handlowych, podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych, kontroli drogowych oraz ogólnopolskiego road show kampanii.

Źródło: Materiały prasowe kampanii "Ciśnienie na życie".

