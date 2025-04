Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce wykrywa się ponad 12 000 nowych przypadków rocznie, z czego 5 000 to przypadki śmiertelne. Tylko zwiększenie dostępu do diagnostyki opartej na nowoczesnych technologiach może wpłynąć na poprawę sytuacji kobiet, u których wykryto raka piersi.

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT) to nowoczesna metoda, która w Polsce jest stosowana w diagnostyce nowotworów piersi od niedawna. Wykorzystuje się ją do identyfikacji rozległości nowotworu oraz do określania nawrotu choroby i skuteczności zastosowanej metody leczenia. Przewagą badania PET-CT nad innymi metodami jest wysoka czułość, szczególnie w rakach przewodowych, który sprawia, że jego skuteczność wynosi 88%.

W Polsce działa obecnie siedem specjalistycznych ośrodków PET-CT. Według specjalistów na 2 mln osób powinien przypadać przynajmniej jeden skaner PET-CT, a więc w Polsce powinno ich być 15-20. Na przykład w Niemczech jest obecnie 80 skanerów, we Francji 60. Jednak sytuacja w Polsce szybko ulega poprawie – w ciągu ostatniego roku liczba skanerów PET-CT wzrosła dwukrotnie. Nowe ośrodki powstają zarówno w publicznej służbie zdrowia jak i w ośrodkach prywatnych działających w oparciu o kontrakty z NFZ. Dzięki temu dostęp do tej nowoczesnej diagnostyki zostaje rozszerzony, a kolejki do badań znikają.

"Dzień Walki z Rakiem Piersi, który obchodzimy 17 października jest dobry moment do rozmowy o zintegrowanej diagnostyce nowotworu. Najważniejsze jest odpowiednio wczesne wykrycie zmiany, ale wczesne wykrycie nawrotu choroby oraz kontrola skuteczności leczenia, możliwe dzięki najnowszym metodom diagnostycznym, takim jak PET-CT, każdej kobiecie dają bezcenną szansę w walce z rakiem piersi". – mówi doc. Mirosław Dziuk, kierownik Mazowieckiego Centrum PET-CT, które znajduje się w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) przy ul. Szaserów.

